Universitat Jaume I, referent educatiu en innovació i responsabilitat social

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló reafirma el seu paper com a referent en l’educació superior, combinant una formació de qualitat amb un ferm compromís social i territorial. Amb una oferta acadèmica cada vegada més àmplia i adaptada als reptes globals, l’UJI no només forma professionals altament qualificats, sinó que també impulsa la recerca, la transferència de coneixement i la innovació per transformar la societat.

Una formació adaptada als reptes del futur

Amb un total de 35 graus, dobles titulacions nacionals i internacionals, i més de 60 programes de màster i doctorat, l’UJI aposta per una educació innovadora i d’excel·lència. Per al curs 2025/2026, la universitat pública de Castelló incorpora dos nous graus: International Business Economics i el Doble Grau en Mestre/a en Educació Infantil i Primària.

A més, estudiar a la Universitat Jaume I significa molt més que obtindre una titulació acadèmica. La universitat ofereix a l’estudiantat l’oportunitat d’adquirir competències transversals essencials per al mercat laboral actual, potenciant la seua ocupabilitat i capacitat d’innovació a través de l’oferta formativa i les microcredencials del programa UJI ProSkills.

Formar part de la comunitat UJI és compartir valors com la igualtat d’oportunitats, la inclusió, la responsabilitat social i la cerca del talent. És unir-se a un entorn acadèmic que aposta per la qualitat i que ofereix una experiència universitària única, plena d’oportunitats d’aprenentatge i creixement personal.

Els estudiants de la universitat pública de Castelló tenen al seu abast totes les ferramentes per a obtindre una formació global. / Mediterráneo

La Universitat Jaume I forma part de l’aliança European Digital UniverCity (EDUC), una xarxa que connecta vuit institucions d’educació superior de set països europeus. Aquesta aliança, creada el 2019, té com a objectiu consolidar un espai educatiu inclusiu a Europa, fomentant la diversitat cultural, l’excel·lència acadèmica i la innovació en docència, recerca i mobilitat.

EDUC compta amb una comunitat de 200.000 estudiants, 17.500 docents i investigadors i 13.500 professionals d’administració i serveis. Les seues accions inclouen intercanvis virtuals, seminaris en línia sobre temes europeus, cursos d’idiomes i la creació d’un campus virtual compartit amb eines educatives avançades. Per a l’UJI, formar part d’EDUC suposa un compromís ferm amb un futur educatiu més inclusiu, innovador i centrat en l’estudiantat, reforçant el seu paper en la transformació educativa europea.

Segons assenyalen des de la institució educativa pública de Castelló, «si vols ser part activa del canvi, si tens ganes de construir un futur millor, l’Universitat Jaume I és la teua universitat. Molt més que una universitat, un espai on el coneixement, la innovació i els valors es combinen per a transformar el món. Dissenya el futur, sigues UJI. #SomUJI».