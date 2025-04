Nanotecnologia contra el càncer i malalties infeccioses

El càncer i les infeccions resistents als antibiòtics són dos dels grans desafiaments de la salut global actual, que requereixen tractaments més precisos i efectius per a millorar la vida de milions de persones. Per a donar resposta a aquesta necessitat, els professors Juan Felipe Miravet Celades i Francisco GalindoHonrubia, de l’UJI, lideren un projecte de recerca que utilitza nanopartícules moleculars orgàniques per a avançar en el tractament d’aquestes malalties.

Emmarcada en el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica 2021, la investigació busca millorar l’eficàcia de les teràpies anticancerígenes i antimicrobianes amb un enfocament innovador. En concret, el projecte treballa en el desenvolupament de nanovehicles capaços de transportar substàncies bioactives fins al seu lloc d’acció de manera dirigida i controlada, millorant la precisió dels tractaments i reduint-ne els efectes secundaris. Aquests nanovehicles aprofiten la seua mida diminuta i les seues propietats específiques per a millorar la solubilitat, l’estabilitat i la biodisponibilitat de les substàncies, facilitant-ne una acció més efectiva dins de l’organisme.

Fins ara, el projecte ha aconseguit desenvolupar nanopartícules autoacoblades capaces de carregar i alliberar fàrmacs anticancerígens, com són el paclitaxel i la camptotecina, utilitzats en diversos tipus de tumors. També han obtingut resultats positius en la integració de fotosensibilitzadors, com el rosa de Bengala, que actuen amb llum per a atacar cèl·lules cancerígenes en teràpia fotodinàmica. Pel que fa als antibiòtics, en l’última fase del projecte estan investigant la incorporació de compostos com la vancomicina i antifúngics com la caspofungina, destinats a combatre infeccions greus i resistents, sota la supervisió de Rosa de Llanos Frutos, investigadora adscrita al projecte.

L’equip investigador també ha aconseguit crear nanopartícules sensibles a estímuls naturals del cos, com els canvis en el pH o la presència de glutatió, un compost present en determinats entorns cel·lulars. Aquest mecanisme permet alliberar les substàncies bioactives de manera més controlada i precisa, millorant-ne l’eficàcia i reduint-ne els efectes secundaris.

El professor del Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I, Juan Felipe Miravet Celades, és el coordinador del grup de recerca Orgnano-Nanomaterials Moleculars Orgànics amb Aplicacions Biomèdiques, especialitzat en el disseny de nanomaterials orgànics per a aplicacions biomèdiques, especialment en nanogels moleculars sensibles a estímuls. El projecte també està liderat per Francisco Galindo Honrubia, catedràtic i coordinador del grup Fys-Fotoquímica i Sensors, que estudia materials orgànics amb aplicacions biomèdiques, tant diagnòstiques com terapèutiques. La seua recerca se centra en el desenvolupament de sensors fluorescents per a diagnòstic i en la creació de polímers fotosensibilitzadors capaços d’eliminar cèl·lules cancerígenes i agents microbians mitjançant l’absorció de llum.

A més, l’estudi compta amb la participació de Rosa de Llanos Frutos, professora titular i coordinadora del grup MicroBIO-Microbiologia dels Patògens Oportunistes i el seu Impacte en Salut Humana, dedicat a l’estudi de la patogenicitat i el diagnòstic d’infeccions oportunistes, així com a la investigació de nous compostos antimicrobians mitjançant models experimentals in vitro i in vivo.

Amb aquest projecte, la Universitat Jaume I reafirma el seu compromís amb la recerca capdavantera, contribuint al desenvolupament de tecnologies innovadores que milloren la salut i la qualitat de vida de les persones. Els resultats formen part del projecte d’R+D+I PID2021-129033OB-I00, finançat pel MICIU/AEI (referència 10.13039/501100011033) i pels Feder de la Unió Europea.