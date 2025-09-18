L’Àgora, un espai per gaudir del coneixement amb un nou Science GTS
El 26 de setembre, l’UJI de Castelló celebra la Nit Europea de les Investigadores i els Investigadors
R.D.M.
La Universitat Jaume I de Castelló celebra un any més la Nit Europea de les Investigadores i els Investigadors, dins del projecte Science GTS, divendres 26 de setembre, de 17.00 a 20.00 h, a la plaça de l’Àgora, que es convertirà en un espai de descobriment per gaudir del coneixement amb propostes experimentals i lúdiques.
Els visitants podran descobrir i conèixer moltes disciplines amb els grups de recerca de l’UJI, des del dret a la bioquímica o des de la lingüística als materials avançats; així com als equips del programa UJILab Innovació, les propostes de les càtedres o la investigació i divulgació que es realitza des de l’Institut d’Aqüicultura de Torre de la Sal del CSIS, la Xarxa Valenciana de BioBancs o el Planetari de Castelló. A més de l’Europe Direct Castelló i de la Euro-FUE de l’UJI.
També existirà l’oportunitat de conèixer els avanços en l’instrumental del Servei Central d’Instrumentació Científica i de realitzar visites a algunes de les instal·lacions del campus, com el Centre d’Investigació en Robòtica i Tecnologies Subaquàtiques de la Comunitat Valenciana (CIRTESU) o els demostradors de realitat virtual del’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge, al parc científic i tecnològic, Espaitec.
Un equip d’alumnat voluntari del programa Ciència UJI acompanyarà a les associacions amb necessitats especials pels diferents espais. A més, al Science GTS s’hi pot trobar una zona de descans, amb la furgoneta d’aigua potable de Facsa, i animació teatral.
Science GTS és un esdeveniment associat a la iniciativa MSCA i Ciutadans de la Unió Europea i compta amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia-Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (FCT-24-21614).
- CD Castellón | Entrevista | Las razones de Bob Voulgaris para destituir a Johan Plat
- Smalticeram compra una veterana empresa de Onda
- Programación oficial de las fiestas patronales de Benicàssim: Todos los actos
- Fallece un hombre en Vila-real al volcar su carretilla elevadora
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- Los abuelos (también) vuelven al cole en Castellón