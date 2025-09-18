Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L’Àgora, un espai per gaudir del coneixement amb un nou Science GTS

El 26 de setembre, l’UJI de Castelló celebra la Nit Europea de les Investigadores i els Investigadors

La cita amb el coneixement tindrà lloc de 17.00 a 20.00 hores a la plaça de l’Agora.

La cita amb el coneixement tindrà lloc de 17.00 a 20.00 hores a la plaça de l’Agora. / MEDITERRÁNEO

R.D.M.

Castelló

La Universitat Jaume I de Castelló celebra un any més la Nit Europea de les Investigadores i els Investigadors, dins del projecte Science GTS, divendres 26 de setembre, de 17.00 a 20.00 h, a la plaça de l’Àgora, que es convertirà en un espai de descobriment per gaudir del coneixement amb propostes experimentals i lúdiques.

Els visitants podran descobrir i conèixer moltes disciplines amb els grups de recerca de l’UJI, des del dret a la bioquímica o des de la lingüística als materials avançats; així com als equips del programa UJILab Innovació, les propostes de les càtedres o la investigació i divulgació que es realitza des de l’Institut d’Aqüicultura de Torre de la Sal del CSIS, la Xarxa Valenciana de BioBancs o el Planetari de Castelló. A més de l’Europe Direct Castelló i de la Euro-FUE de l’UJI.

També existirà l’oportunitat de conèixer els avanços en l’instrumental del Servei Central d’Instrumentació Científica i de realitzar visites a algunes de les instal·lacions del campus, com el Centre d’Investigació en Robòtica i Tecnologies Subaquàtiques de la Comunitat Valenciana (CIRTESU) o els demostradors de realitat virtual del’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge, al parc científic i tecnològic, Espaitec.

Un equip d’alumnat voluntari del programa Ciència UJI acompanyarà a les associacions amb necessitats especials pels diferents espais. A més, al Science GTS s’hi pot trobar una zona de descans, amb la furgoneta d’aigua potable de Facsa, i animació teatral.

Science GTS és un esdeveniment associat a la iniciativa MSCA i Ciutadans de la Unió Europea i compta amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia-Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (FCT-24-21614).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents