Projecte sobre bateries per afavorir la diversificació de la indústria ceràmica
L’estudi, liderat pel departament d’Enginyeria Química i l’Inam, desenvoluparà electròlits sòlids avançats mitjançant tècniques de fabricació additiva
R.D.M.
L’UJI ha iniciat un projecte líder sobre electròlits sòlids avançats per a bateries de liti i sodi metàl·lics basats en l’innovador concepte Polymer-in-Ceramic, un híbrid de tots dos materials d’alta rigidesa i resistència, compacte o porós i mecanitzable, que permetrà a la indústria ceràmica obrir nous camins a la diversificació amb productes de valor afegit i que afavorirà la transferència de coneixement cap a la incipient indústria autonòmica vinculada a l’emmagatzematge d’energia.
L’estudi Future advanced 3D printing of Polymer in Ceramic solid electrolytes for all solid state metall batteries (Picasso), que es desenvoluparà durant quatre anys i ha aconseguit més de mig milió d’euros en la convocatòria Prometeu 2025 per a grups de recerca d’excel·lència -Ciprom 2024-, estarà coordinat pels catedràtics Antonio Barba Juan (Unitat de recerca Innovative Ceramic Materials for Energetic Applications, del Departament d’Enginyeria Química) i Germà García Belmonte (Grup Electrocatàlisi i Energia de l’Institut de Materials Avançats-Inam), en col·laboració amb el Grup d’Electricitat, Electrònica i Automàtica (EEA).
L’equip investigador desenvoluparà electròlits sòlids avançats per a bateries de liti i sodi metàl·lics mitjançant tècniques de fabricació additiva d’última generació, com l’estereolitografia ultraviolada, que pretén fabricar aquests materials compòsits, mescla de materials ceràmics i fotopolímers. Aquest enfocament permetrà controlar la microestructura interna del compòsit per a maximitzar la difusió d’ions de liti, reduir la conductivitat electrònica no desitjada i minimitzar la resistència interfacial amb els elèctrodes, que afavorirà l’eficàcia i vida útil de les bateries.
En una segona fase, el projecte PICASSO posarà en marxa un minuciós protocol d’assaig i caracterització de bateries, que avaluarà paràmetres elèctrics i operacionals al llarg de tota la vida útil, emprant tècniques com la Espectroscopia d’Impedància Electroquímica (EIS) i simulacions per ordinador. L’objectiu és obtenir diagnòstics complets que estableixin les bases per a la futura transferència a la indústria d’aquests dispositius.
Aquest ambiciós projecte és el resultat de la integració de coneixements camps científics habitualment independents: el processament ceràmic, l’electroquímica per a emmagatzematge energètic i la modelització matemàtica avançada. Un dels objectius del projecte serà l’aplicació en el sector ceràmic del coneixement adquirit per a l’estudi i desenvolupament de diferents productes de valor afegit, amb la finalitat de promoure la diversificació d’aquesta indústria tradicional, que posseeix una alta maduresa tecnològica i, que necessita innovació tant en productes com en processos.
L’emergent indústria autonòmica relacionada amb l’emmagatzematge d’energia també pot veure’s beneficiada per l’aplicació dels resultats del projecte. Proporcionar al sector i a les empreses professionals altament qualificades nous coneixements i solucions tècniques d’una química viable desenvolupada en aquesta regió afavorirà el seu compromís amb el territori i el seu posicionament en l’àmbit nacional i europeu.
Lliçó inaugural
Un dels coordinadors del projecte, Antonio Barba, va ser l’encarregat d’impartir la lliçó inaugural del curs 2025/2026 a l’UJI, sota el títol Transformant la matèria: una mirada des de l’enginyeria química. El professor va presentar avanços en tècniques innovadores, com la sinterització en fred, que permet reduir de manera notable el consum energètic i les emissions en la fabricació de materials ceràmics, i va destacar el seu potencial en àmbits, fonamentals per al futur i la transició cap a un model més sostenible.
- CD Castellón | Entrevista | Las razones de Bob Voulgaris para destituir a Johan Plat
- Smalticeram compra una veterana empresa de Onda
- Programación oficial de las fiestas patronales de Benicàssim: Todos los actos
- Fallece un hombre en Vila-real al volcar su carretilla elevadora
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- Dos colegios de Castellón se cuelan en el 'top 30' español: estos son los mejores