CEU Castellón: compromiso con la excelencia al servicio de la provincia

El 3 de septiembre arrancó un nuevo curso en el CEU de Castellón. Alrededor de 370 alumnos de nuevo ingreso se incorporaron a la comunidad universitaria dispuestos a aprovechar al máximo esta importante etapa formativa y vital.

A lo largo de estos primeros días, además de asistir a clases, seminarios y talleres, y de comenzar a disfrutar de la amplia oferta de servicios y clubes del CEU, los nuevos integrantes de la comunidad educativa se están beneficiando de un innovador programa de mentorización, en el que los estudiantes de cursos superiores les orientan y acompañan hasta su plena integración.

Pero los nuevos estudiantes del CEU no son los únicos en afrontar un curso lleno de desafíos. Este nuevo periodo académico también viene cargado de retos docentes y científicos para la universidad que les acoge. Muestra de ello es la reciente alianza del CEU con la Fundación del Hospital Provincial de Castellón para impulsar la investigación clínica, así como el lanzamiento de una nueva mención del Grado en Educación Primaria: dos ejemplos más de la consolidación del proyecto educativo de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón y de su vocación de servicio a la sociedad.

En el primer caso, la cooperación entre esta universidad y la fundación hospitalaria se enfoca a mejorar la calidad asistencial a la ciudadanía, así como a desarrollar tecnologías sanitarias que puedan transferirse al sistema sanitario, mediante una nueva convocatoria de ayudas a la investigación.

Por su parte, la nueva especialidad de Magisterio, Audición y Lenguaje, avanza en el compromiso del CEU con una educación inclusiva de calidad. Se trata de una mención pionera en Castellón, enfocada en la formación de maestros capacitados para detectar y evaluar trastornos del lenguaje y la audición, intervenir pedagógicamente en el aula con estrategias inclusivas y neurocientíficas, así como diseñar planes de apoyo individualizados para alumnos con necesidades específicas en este ámbito.

Inclusión y divulgación

Esta especialización, destinada tanto a estudiantes del Grado en Educación Primaria del CEU como a egresados en este Grado (por esta o por otras universidades), se suma a las menciones Educación Especial, Orientación y Tutoría, Educación Física, Educación Musical e Inglés, que ya ofrecía el campus.

«Ambas iniciativas son solo la avanzadilla de un curso pleno de propuestas orientadas al bien común», señala el director del CEU en Castellón. «En este nuevo periodo académico -prosigue José María Mira de Orduña-, continuaremos profundizando nuestras relaciones con entidades e instituciones de la provincia para mejorar nuestra capacidad docente e investigadora con el objetivo de seguir sirviendo a nuestra sociedad».

En esta línea se inscriben las nuevas ediciones de los diálogos científicos con investigadores de referencia y los ciclos de conferencias Educar para la salud, Actividad física, deporte y salud o Testigo directo, entre muchos otros, a las que la institución educativa sumará nuevas propuestas este curso.

En el plano científico, el CEU continúa avanzando en una investigación «que no solo busca la excelencia académica, sino que está profundamente enraizada en una visión humanista y que promueve proyectos que responden a los desafíos reales de nuestro entorno en el ámbito de la salud, la educación, el medio ambiente, la paz o el cuidado de las personas vulnerables», subraya la responsable de Investigación del campus, Paula Sánchez.

La calidad docente es otra de las razones de ser del CEU de Castellón. Un ejemplo de la vocación de esta universidad con el fomento del talento es su Plan de Excelencia, orientado a promover el desarrollo integral de los estudiantes que demuestran su compromiso con el aprendizaje. Mediante un itinerario formativo de intensificación diseñado junto a prestigiosos expertos, este plan promueve y reconoce su esfuerzo, diferencia su currículo y lleva al máximo su capacitación profesional y personal. Un sólido apoyo a la cultura del esfuerzo que se concreta, así mismo, en un ambicioso programa de becas y ayudas al estudio a partir de recursos propios, del que se benefició uno de cada tres estudiantes el curso pasado.