La UNED Vila-real mantiene una firme apuesta por la especialización

La UNED Vila-real, en colaboración con la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, pone en marcha una completa programación de cursos especializados, dirigida a docentes y profesionales de diversos ámbitos, para reforzar la formación continua y la cualificación profesional en la provincia de Castellón. Esta oferta incluye cursos acreditados por ambas consellerias, así como otras propuestas homologadas por la UNED que, aunque no reconocidas oficialmente por los organismos autonómicos, suponen una herramienta valiosa para la actualización y el desarrollo profesional.

Educación, sanidad y salud

En el ámbito educativo, la programación contempla varias acciones formativas acreditadas por la Conselleria d’Educació. Dos de ellas están centradas en la competencia digital docente, una de las habilidades clave en el sistema educativo actual. Se trata de los cursos Competència Digital Docent: Nivell B1 y Competència Digital Docent: Nivell B2, que se desarrollarán entre el 6 de octubre y el 27 de noviembre. El primero está orientado a docentes que desean adquirir conocimientos básicos sobre el uso de tecnologías digitales aplicadas a la enseñanza, y el segundo se dirige a quienes poseen cierta experiencia y buscan afianzar su dominio en este campo.

Además, la UNED Vila-real ofrece un curso de actualización de competencias directivas sobre el desarrollo de la función directiva, con fechas que se establecerán según la convocatoria correspondiente, dirigido a profesionales que ejercen o aspiran a ejercer responsabilidades en la gestión de centros educativos.

También se incluye un curso específico sobre el acceso a la Inspección de Educación, que aborda los requisitos, pruebas y estrategias para afrontar este proceso selectivo, igualmente programado según convocatoria.

Por su parte, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública acredita dos actividades centradas en la prevención y control de la legionelosis. El Curso Universitario de Operaciones Menores de Legionella, que se desarrollará entre el 13 y el 22 de octubre, está orientado a profesionales que trabajan en instalaciones susceptibles de contaminación por esta bacteria y necesitan certificación para realizar tareas de mantenimiento y limpieza. Esta formación se complementa con el Taller práctico Mediciones in situ de Legionella, previsto para el 16 de octubre, que permitirá aplicar conocimientos en entornos reales, mediante técnicas de detección y análisis.

Cursos homologados

Paralelamente, la UNED Vila-real ofrece cursos homologados por la propia universidad que, aunque no están acreditados por las consellerias, están reconocidos como formación de interés para la actualización profesional. Estos cursos, que se impartirán on line, tanto en directo como en diferido, pueden consultarse buscando en internet: Cursos y Actividades UNED. Entre ellos destacan el Día Mundial de la Salud Mental (el 8 de octubre); los dos cursos de preparación para los exámenes Pearson: uno para el Nivel B1 (del 15 de octubre al 3 de diciembre), y otro para el Nivel B2 (del 16 de octubre al 4 de diciembre), para acreditar oficialmente las competencias lingüísticas en inglés; el IV Taller práctico de escritura creativa, (del 15 de octubre al 13 de mayo); el XIII Taller d’escriptura narrativa (del 16 de octubre al 14 de mayo) y el taller Escriure en català. IV Taller pràctic de narrativa, (del 22 de octubre al 20 de mayo).

El curso Las claves de un texto atractivo. XI Taller de redacción, programado del 27 de octubre al 16 de marzo, está orientado a mejorar la expresión escrita en contextos profesionales y académicos, mientras que el I Curso de Narrativa de Ficción, que tendrá lugar del 27 de octubre al 18 de mayo, busca profundizar en los recursos narrativos aplicados a la creación de textos de ficción.

Además, la UNED Vila-real permite cursar grados oficiales en distintas áreas del conocimiento, como Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías. Gracias a su modelo de educación a distancia, flexible, inclusivo y accesible, los estudiantes pueden compaginar sus estudios con su vida personal y profesional.

El centro asociado de Vila-real ofrece al alumnado tutorías presenciales y on line, acceso a recursos académicos y acompañamiento en el proceso formativo, consolidándose como un pilar esencial para el desarrollo académico en la provincia. La combinación de formación continua especializada y estudios universitarios oficiales convierte a la UNED Vila-real en un referente educativo en el territorio, en colaboración permanente con las consellerias.