Arranca la II edición de los Diálogos Científicos del CEU

El CEU de Castellón inauguró, recientemente, una nueva edición de sus Diálogos Científicos, un ciclo anual de encuentros con investigadores de la universidad destinado a promover vocaciones científicas entre los estudiantes, así como a transferir el conocimiento a la comunidad educativa y a la sociedad.

En estos diálogos, que se celebran un jueves al mes, una selección de investigadores comparte las claves, repercusiones sociales y desafíos que plantean sus hallazgos científicos. Para promover la participación de los universitarios, los encuentros son moderados por estudiantes del Plan de Excelencia: un programa de intensificación formativa destinado a alumnos de alto rendimiento académico.

El ciclo fue inaugurado en septiembre por la investigadora Begoña Bedrina, que explicó su trabajo en torno al uso de las nanopartículas en los tratamientos del cáncer.

La sesión de octubre, que se celebra hoy, estará a cargo del investigador principal del grupo Educación, Pedagogía y Didácticas Específicas, Fernando Gómez, que abordará las similitudes y diferencias entre el deporte y los e-sports, así como las futuras perspectivas de investigación de estos.

La búsqueda de compuestos naturales para luchar contra la resistencia antimicrobiana protagonizará la cita de noviembre, con la investigadora del Oral Microbiology Group, Alba Martínez. En diciembre será el turno del investigador del CEINDO Alberto Martí, sobre los resultados de su trabajo en torno a la enseñanza de la música en los centros de educación Primaria de la Comunitat Valenciana.

Citas para 2026

Los encuentros proseguirán en febrero, con la investigadora principal del grupo en Cuidados de Enfermería, Laura Garcés, que analizará las claves del proyecto Delirium Zero, impulsado por su equipo junto al Hospital La Fe.

Los avances en la investigación sobre el soporte vital avanzado en las situaciones de urgencia y emergencia protagonizarán el diálogo de marzo con la investigadora del GIRS (Grupo de Investigación en Resultados de Salud) Rosa Pérez.

La cita de abril analizará la evidencia científica en el ámbito de la inclusión educativa, con la investigadora Carmen Muñoz, y la sesión de mayo abordará el valor de marca en la restauración y la gastronomía, con la investigadora Almudena Gil.

«Estos encuentros, impulsados por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la universidad, constituyen un ejemplo más de nuestro compromiso con la divulgación del conocimiento, así como con la promoción de nuevas vocaciones científicas», señaló la responsable de Investigación del CEU de Castellón, Paula Sánchez.