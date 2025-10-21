"El posgrado forma en la aplicación de los ultrasonidos en la práctica clínica"

-¿A qué perfil de profesionales va dirigida esta formación?

-El diploma va dirigido a graduados o licenciados en Medicina y graduados en Enfermería o diplomados en Enfermería con interés en la ecografía básica aplicada al paciente, con ejercicio en unidades de cuidados intensivos, servicios de reanimación, urgencias y emergencias.

- ¿Por qué es necesaria la formación de especialistas?

-El hecho de que la aplicación de la ecografía sea no invasiva, segura, rápida y a pie de cama la ha convertido en los últimos años en una técnica expandida en entornos clínicos con protocolos de imagen específicos (insuficiencia respiratoria, shock, parada cardíaca, etc.). Esto ha hecho que se implante en los planes curriculares y en el posgrado como formación permanente. La ecografía se ha convertido en una técnica de uso habitual en las unidades de críticos y urgencias principalmente por los médicos. Las enfermeras han comenzado a utilizarla en los últimos años, aunque consideramos que se sigue precisando una mayor y mejor formación a nivel de posgrado.

-¿Qué aporta este posgrado?

-El diploma de la UJI aporta a los estudiantes los conocimientos teórico-prácticos sobre la utilización de los ultrasonidos en la práctica clínica habitual. Asimismo, la formación optimiza la toma de decisiones en situaciones complejas y, además, fortalece la capacidad de monitorizar al paciente en tiempo real, mejorando así la seguridad y eficacia en la asistencia (técnicas intervencionistas eco-guiadas).

-¿Qué aspectos destacaría de esta formación?

-El posgrado ofrece una titulación universitaria, lo que garantiza la calidad de la docencia equilibrada entre una parte teórica con unos seminarios prácticos presenciales. Esta cualidad ayudará al alumnado en la mejora de la adquisición de imágenes, capacitará en las destrezas necesarias y posibilitará adquirir competencias interpretativas a nivel clínico. El curso comenzará en febrero de 2026 y finalizará a mediados de mayo del mismo año, lo que aporta suficiente tiempo para revisar los contenidos. Cabe señalar que estos son impartidos por profesorado multidisciplinar, de distintas categorías profesionales muy relacionadas con los procesos asistenciales. Asimismo, la docencia se imparte en formato híbrido: se comparte docencia on line asíncrona, mediante clases grabadas, con tres seminarios interactivos síncronos y cinco seminarios presenciales, desarrollados a modo de simulación, en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud.

