Una formación integral destinada a garantizar la mejor seguridad laboral

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la UJI ha estrenado un nuevo plan de estudios, con el objetivo de formar titulados y tituladas capacitados para desempeñar funciones de nivel superior en los servicios de prevención de empresas e instituciones. Lo ha hecho dando un paso al frente para capacitar al alumnado «en las tres especialidades reconocidas por la ley para los no profesionales de la salud: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía, y Psicosociología Aplicada», explica su coordinadora, Consolación Gómez, quien señala que «se propone una formación básica de tipo teórico y un complemento formativo práctico, con resolución de casos reales, visitas a empresas con una posterior evaluación de sus condiciones de trabajo, realización de estancias en prácticas tutorizadas en empresas y un Trabajo de Final de Máster».

De acuerdo con el nuevo plan de estudios, el máster cuenta con 90 créditos y responde de forma global a las necesidades de todo tipo de empresas y organizaciones en materia de prevención, ya que todo el alumnado saldrá con las tres especialidades, que les capacitan «para realizar evaluaciones de riesgo, planes de prevención y planes de emergencia; proponer medidas correctoras; impartir la formación, etcétera», detalla Gómez.

Asimismo, el máster ha sido revisado y aprobado recientemente por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y la AVAP (Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva), encargada, entre otras funciones, de garantizar la calidad de los títulos universitarios.

Testimonio

Un buen ejemplo de la excelencia del estudiantado de este programa que completa sus estudios es José Enrique Villalba, actualmente en el departamento de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, donde colabora en la evaluación y control de los riesgos laborales, la implantación de medidas preventivas y la promoción de una cultura preventiva entre el personal. «Mi paso por el máster ha sido muy positivo y enriquecedor, a nivel académico y profesional, y me ha permitido adquirir una visión global y práctica de la prevención de riesgos laborales, entendiendo la importancia de integrar la seguridad y la salud en todos los niveles de una organización». En su opinión, el aspecto más destacable «son los docentes, ya que son grandes profesionales con una larga trayectoria, que sirven de motivación y transmiten los conocimientos técnicos necesarios de manera teórica y práctica». Este punto, argumenta Villalba, «nos permite conocer de cerca cómo se trabaja en las empresas y hacernos una idea de lo que nos espera en el mercado laboral».

En el caso de Villalba, los conocimientos adquiridos en el máster han resultado «fundamentales para desenvolverme en mi puesto, especialmente en lo referente a la identificación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva y la aplicación de criterios ergonómicos y psicosociales en el entorno sanitario». Además, resalta, «la formación práctica y el contacto con profesionales del sector me han ayudado a afrontar con mayor seguridad y eficacia los retos del día a día en prevención».