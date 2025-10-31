CEU: una semana multidisciplinar para el aprendizaje vital

Una semana sin clases ordinarias, pero plena de aprendizaje para la vida. Los estudiantes de Magisterio y de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del CEU de Castellón disfrutaron de una nueva edición de los Seminarios Abiertos Universitarios (SUA), una iniciativa impulsada por la Facultad de Humanidades, destinada a proporcionar a los alumnos una mirada más amplia del conocimiento y la comprensión de la realidad, a través de sesiones formativas en diversas disciplinas.

Los universitarios participaron activamente en una veintena de seminarios, impartidos por investigadores, docentes y profesionales invitados, sobre contenidos que les son ajenos como alumnos, pero que les generan inquietudes y experiencias muy enriquecedoras como ciudadanos.

Los estudiantes se pusieron a prueba con un mural colectivo a partir de sus reflexiones. / Mediterráneo

Arte humanizador

Uno de los seminarios más solicitados fue Del grafiti a la conciencia social ¿Puede el arte urbano humanizar espacios y crear vínculos entre las personas?, impartido por Pablo Ferreiro, integrante del colectivo artístico de prestigio internacional Boa Mistura. En la primera sesión, los estudiantes conocieron las inquietudes y trayectoria de este equipo de origen madrileño, que logró exprimir el potencial humanizador e integrador del muralismo urbano, transformando el espacio público y enriqueciendo la vida de las comunidades que lo habitan en más de 30 países a través de proyectos artísticos participativos.

En la segunda, los estudiantes se pusieron a prueba con un mural colectivo a partir de sus reflexiones sobre la pregunta planteada por María José Rodríguez Lázaro, profesora de Educación Plástica y Visual que impulsó la iniciativa: «¿Qué crees que necesitamos para cambiar actitudes, transformar conciencias y construir una sociedad mejor?». Este desafío, explicó la docente, «persigue contribuir a la formación de personas críticas, con conciencia social y vocación de servicio».

De tradiciones a pódcast

Durante la semana, los estudiantes del CEU tuvieron la oportunidad de aprender a elaborar pódcast, defenderse en alemán en 120 minutos, monitorizar los entrenamientos deportivos, practicar la escritura creativa, el storytelling, el pensamiento computacional y la gestión digital de documentos y referencias bibliográficas, así como de conocer las claves del pensamiento crítico, las de una salud integral o las del entrenamiento híbrido.

La práctica de los valores del deporte en equipo y en la naturaleza, con seminarios de escalada y rutas por vías ferratas, o la formación sobre juego analógico y la vida cotidiana en Castellón (que culminó con una visita al museo de Etnología) son otros ejemplos de los diversos SUA que disfrutaron los universitarios.