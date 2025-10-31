SEMINARIOS UNIVERSITARIOS ABIERTOS
CEU: una semana multidisciplinar para el aprendizaje vital
Entre los invitados, un miembro del prestigioso colectivo artístico internacional Boa Mistura
Una semana sin clases ordinarias, pero plena de aprendizaje para la vida. Los estudiantes de Magisterio y de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del CEU de Castellón disfrutaron de una nueva edición de los Seminarios Abiertos Universitarios (SUA), una iniciativa impulsada por la Facultad de Humanidades, destinada a proporcionar a los alumnos una mirada más amplia del conocimiento y la comprensión de la realidad, a través de sesiones formativas en diversas disciplinas.
Los universitarios participaron activamente en una veintena de seminarios, impartidos por investigadores, docentes y profesionales invitados, sobre contenidos que les son ajenos como alumnos, pero que les generan inquietudes y experiencias muy enriquecedoras como ciudadanos.
Arte humanizador
Uno de los seminarios más solicitados fue Del grafiti a la conciencia social ¿Puede el arte urbano humanizar espacios y crear vínculos entre las personas?, impartido por Pablo Ferreiro, integrante del colectivo artístico de prestigio internacional Boa Mistura. En la primera sesión, los estudiantes conocieron las inquietudes y trayectoria de este equipo de origen madrileño, que logró exprimir el potencial humanizador e integrador del muralismo urbano, transformando el espacio público y enriqueciendo la vida de las comunidades que lo habitan en más de 30 países a través de proyectos artísticos participativos.
En la segunda, los estudiantes se pusieron a prueba con un mural colectivo a partir de sus reflexiones sobre la pregunta planteada por María José Rodríguez Lázaro, profesora de Educación Plástica y Visual que impulsó la iniciativa: «¿Qué crees que necesitamos para cambiar actitudes, transformar conciencias y construir una sociedad mejor?». Este desafío, explicó la docente, «persigue contribuir a la formación de personas críticas, con conciencia social y vocación de servicio».
De tradiciones a pódcast
Durante la semana, los estudiantes del CEU tuvieron la oportunidad de aprender a elaborar pódcast, defenderse en alemán en 120 minutos, monitorizar los entrenamientos deportivos, practicar la escritura creativa, el storytelling, el pensamiento computacional y la gestión digital de documentos y referencias bibliográficas, así como de conocer las claves del pensamiento crítico, las de una salud integral o las del entrenamiento híbrido.
La práctica de los valores del deporte en equipo y en la naturaleza, con seminarios de escalada y rutas por vías ferratas, o la formación sobre juego analógico y la vida cotidiana en Castellón (que culminó con una visita al museo de Etnología) son otros ejemplos de los diversos SUA que disfrutaron los universitarios.
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Mapa de zonas inundables: Castellón tiene nueve centros educativos, dos residencias y el hospital General en riesgo
- Los destinos para volar desde Castellón este invierno: 83.000 plazas y billetes desde 30 euros
- Castelló recurre a la Conselleria para hacer frente al 'infierno' de la avenida Vila-real
- De cuartel en ruinas a museo: Un pueblo de 300 vecinos de Castellón inicia su nueva vida cultural
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Un accidente con atrapados en Vinaròs obliga a cortar la N-232
- Los nueve restaurantes que participan en las Jornadas del Arroz a Banda en el Grau de Castelló: los menús y sus precios