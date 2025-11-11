Capacitación cualificada en fábrica, con un pie en el mundo profesional

Pocas opciones de formación ofrecen una empleabilidad del 94% al año de su finalización. El secreto es muy sencillo y en el Máster Universitario en Diseño y Fabricación de la UJI lo conocen bien. Su coordinador, Néstor Jarque, subraya que todo pasa por «el contacto directo y constante con las empresas del entorno, que nos envían regularmente ofertas y oportunidades profesionales para nuestro estudiantado». Esta relación tan estrecha que permite «mantener una conexión real con las necesidades del sector y actualizar continuamente la formación», señala.

Un máster muy práctico

Se trata de un máster muy práctico, «pensado para aplicar lo que se aprende desde el primer momento», con un enfoque centrado en preparar al alumnado «para lo que se encontrará después en su entorno profesional», explica Jarque. Ambos factores –la conexión con las empresas y la orientación hacia la práctica real– son los aspectos que distinguen a esta propuesta formativa. El coordinador subraya que, además, se trabaja actualmente «en la formalización de convenios con distintas empresas, para que el estudiantado pueda completar parte de su formación en ellas, favoreciendo así su inserción laboral».

El máster está orientado a la formación superior en diseño industrial, desarrollo y fabricación de productos y máquinas, y su especialización abarca los bienes de consumo de alto valor añadido y los bienes de equipo o maquinaria. Es presencial, se imparte en la UJI desde el curso 2006-2007 y consta de un bloque común y dos especialidades: Producto y Maquinaria.

Intercambio de experiencias

Un ejemplo de los resultados es Adrián González, ingeniero de Proyectos en Innova Group (Almassora), quien califica de «muy positivo» su paso por el máster, destacando el enfoque aplicado de las asignaturas, en especial las del segundo cuatrimestre, en el cual se comienzan las de la especialización elegida».

Además, subraya que el ambiente entre compañeros «favorece mucho el aprendizaje y el intercambio de experiencias, ya que es común encontrar gente de otras partes de España y de diferentes carreras, lo que da la oportunidad de compartir experiencias con personas de perfiles muy diversos y crear amistades».

Testimonio

González realiza, en su empresa, el análisis técnico de requisitos y datos de proyectos, el desarrollo de soluciones en 2D y 3D, la elaboración de presupuestos, el análisis de resultados posproyecto y visitas a instalaciones para el seguimiento técnico. «En mi día a día aplico muchos de los conocimientos adquiridos, especialmente en el diseño y modelado de maquinaria, la interpretación técnica de planos y la gestión de proyectos», afirma.

El máster le ayudó «a profundizar en aspectos técnicos que me permiten analizar los problemas con una visión más completa, y encontrar soluciones más eficientes y adaptadas a las necesidades de cada cliente».

Además, Adrián valora mucho las habilidades transversales, como la capacidad de trabajo en equipo y la planificación con diversos perfiles. Considera que «trabajar a jornada completa y hacer el máster en un año es una tarea difícil» y sugiere la posibilidad de realizarlo en dos años «opción que se ofrece y esta pensada para este tipo de situaciones»