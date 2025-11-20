El projecte ‘Innovatile’ de l'UJI busca una fabricació sostenible de rajoles
La iniciativa està coordinada per l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica (IUTC) de la universitat pública de Castelló
Mediterráneo
Un consorci integrat per tres institucions de recerca i quatre organitzacions europees de regions clau en la producció de rajoles ceràmiques ha iniciat el projecte Innovatile, finançat per la Unió Europea a través del Programa Interreg Next Med, que impulsa una nova tecnologia més sostenible per a reduir significativament l’impacte ambiental de la fabricació de rajoles ceràmiques i que podria suposar un estalvi directe al voltant del 10% en el cost de fabricació.
La iniciativa, coordinada per l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica (IUTC) de la Universitat Jaume I de Castelló, cerca disminuir el consum energètic i de recursos en la producció de taulells ceràmics mitjançant l’aplicació d’un innovador procés d’obtenció de pols atomitzada, amb una tecnologia dissenyada per a reduir el consum d’energia, aigua i matèries primeres. El seu pressupost ascendeix a 2.800.575,65 euros, dels quals la Unió Europea finança 2.492.512,33 euros, la qual cosa suposa el 89% del cost del projecte.
Tecnologia
Aquesta tecnologia és un nou mètode de preparació de pols atomitzada per a la fabricació de rajoles de porcellànic, que es basa en l’experiència prèvia en la producció de rajoles ceràmiques de revestiment porós. Després de la seua validació per al nou material, està prevista la implementació pilot en un usuari final i es planificarà la implementació en altres països. Finalment, una anàlisi ambiental compararà aquest nou procés amb els mètodes de fabricació tradicionals.
Els resultats que s’espera obtenir en el projecte contemplen una reducció entre el 25 i el 30% en la demanda d’energia i en les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, així com una disminució del 10-20% en el consum de matèries primeres i aigua. També es confia en la capacitat d’incorporar matèries primeres secundàries com a residus i subproductes en el procés de fabricació i reemplaçar el feldespat, una matèria primera crítica a la UE, per altres materials.
Membres del consorci
El consorci està integrat, a més del IUTC-UJI, pels centres de recerca de la Università degli Studi di Napoli Federico II (Itàlia) i la National Engineering School of Gafsa (Tunísia) i les empreses Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. i Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.(Turquia); ATLANTIS Environment and Innovation Ltd(Xipre) i Egyptian Center for Innovation & Technology Development (Egipte).
