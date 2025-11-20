Revelen noves dades sobre la segregació social a Amèrica Llatina i el Carib hispànic
El projecte que realitza el grup d’Història Social Comparada de l’UJI crea una base de dades sobre el comerç nacional d’esclavitzats al Brasil
Mediterráneo
El grup de recerca en Història Social Comparada de l’UJI, dirigit pel catedràtic José Antonio Piqueras, avança en el coneixement de les claus de la segregació cultural i social a Amèrica Llatina i el Carib hispànic, després d’analitzar la trajectòria que condueix a les diferències laborals per motius racials i la consagració del concepte de ciutadania.
La investigació, finançada pel Pla Estatal de Recerca 2021, està coordinada per investigadors de la universitat pública de Castelló i compta amb experts de la VIU, UNIR, les brasileres Federal Fluminense, Santa Catarina i São Paulo, de la Universitat de Puerto Rico, l’Autònoma de Santo Domingo i de diverses institucions acadèmiques de Cuba.
Objectius
La recerca tenia tres objectius. El primer era aprofundir en els processos econòmics, el medi natural i la seua relació amb el factor humà. Per a això, es treballa en la creació d’una base de dades original (oberta i accessible en línia quan es finalitze) sobre el comerç nacional d’esclavitzats en l’Imperi del Brasil en la segona meitat del segle XX a la qual, posteriorment, podrien incorporar-se les dades del comerç d’esclaus domèstics a Cuba.
Dins d’aquesta línia de treball, s’ha recopilat informació sobre l’evolució ramadera, per a identificar la incidència de les noves tecnologies aportades en la revolució industrial, i s’han identificat les diferències o contrastos que existien entre els treballadors de canya de sucre, que estaven en zones costaneres, i els situats en zones rurals o del centre del país. També s’ha descrit el procés econòmic social dels treballadors lliures en la indústria sucrera des del s. XIX fins a meitat del s. XX.
En la segona línia de treball, vinculada amb les diferències racials en l’entorn laboral, l’equip investigador ha tret a la llum les actuacions dels tribunals britànics contra el tràfic d’esclaus i ha aprofundit en el coneixement dels grups de pressió a favor de l’esclavitud a Cuba i la seua intervenció per a restar eficàcia a la llei penal contra el tràfic.
Així mateix, s’han examinat com, a Cuba, les funcions laborals van estar associades a la jerarquia racial, a partir de l’associació de determinades ocupacions amb determinats grups, i com aquesta influència racial en el món laboral va tenir dues conseqüències importants: l’anomenat «treball de negres» i la construcció d’un mercat nominalment lliure, però amb modalitats de treball no lliure, semi lliure o sota coacció que usava polítiques de control per a sotmetre les persones treballadores.
Publicacions
Els resultats de la tercera línia de recerca, dedicada al govern de les societats racialitzades, s’han plasmat en tres publicacions: els llibres Derecho antiguo y esclavitud moderna i El antiesclavismo en España y sus adversarios, i l’obra col·lectiva Una travesía sin fin. De las esclavitudes ibéricas a las prácticas sociales en el Nuevo Mundo.
Aquesta recerca forma part del projecte PID2021-128935NB-I00, que és finançat per MICIU/AEI/10.13039/501100011033 i FEDER/UE, dins del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023.
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- Un coche queda calcinado tras sufrir un accidente con un jabalí en Castellón
- El Mercado Central de Castelló cerrará entre tres y siete días: ¿cuándo? ¿por qué?
- La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
- Desaparecido en una zona montañosa de Castellón: los bomberos movilizan un amplio dispositivo de búsqueda
- Un restaurante de Castellón, mejor proyecto gastronómico de la Comunitat
- Los 50 están de moda: la generación de 1975 arrasa con su gran fiesta de reencuentro en Vila-real
- Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar