CEU: un compromiso firme con la inclusión educativa y social
Los alumnos de Magisterio y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) participan en charlas y talleres con profesionales y voluntarios
Los estudiantes de los Grados de Educación y de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) del CEU de Castellón conmemoraron los Días Internacionales de los Voluntarios y de las Personas con Discapacidad –que se celebran esta semana– con una jornada formativa centrada en reforzar su preparación para la inclusión educativa y social.
La iniciativa, que alcanza ya su tercera edición, permitió a los universitarios dialogar con voluntarios, familias y profesionales de TEACAST, Down Castellón y Fundación JIMB, entidades de referencia en el acompañamiento a personas con Trastornos del Espectro Autista y discapacidad intelectual, en torno a la importancia del ocio en la calidad de vida de los usuarios, el papel del voluntariado universitario o la función de las unidades de respiro familiar como recurso de apoyo.
«Los estudiantes han conocido de primera mano cómo funcionan estos servicios, qué impacto tienen en las personas con discapacidad y su entorno, y han interiorizado la responsabilidad social y el valor del voluntariado», subrayó una de las artífices de la jornada, la profesora Mª Isabel Marí.
Talleres
El encuentro se completó con dos talleres destinados a los alumnos de CAFD. En uno de ellos compartieron una mañana de convivencia, deporte y aprendizaje con el equipo IncrEDIbles, el grupo inclusivo del Vila-real Club Bàsquet. La actividad permitió que estudiantes y jugadores participaran juntos en diferentes circuitos y dinámicas deportivas.
En el taller de montaña inclusiva, impartido por la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunitat Valenciana, los alumnos aprendieron el manejo de la silla Joëlette, diseñada para facilitar el acceso de personas con discapacidad a rutas de montaña.
«Esta experiencia les ha permitido desarrollar habilidades como la empatía, la capacidad de adaptación y la sensibilidad hacia las necesidades individuales de cada persona. Unas competencias que serán claves en su futura labor profesional, tanto si trabajan en el ámbito deportivo como en el educativo o social. Porque cada dinámica compartida es una oportunidad para aprender a valorar las diferencias y a comprender la riqueza que aporta cada persona», explicó la codirectora de la jornada, Francisca Castellano.
«Con iniciativas como esta, el CEU reafirma su apuesta por la inclusión real y por una formación que va más allá de los contenidos teóricos. La convivencia, el deporte y la colaboración se convierten así en herramientas para construir futuros profesionales preparados y, sobre todo, personas más conscientes y comprometidas con su entorno», concluyó la también coordinadora del Grado en CAFD.
