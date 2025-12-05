CEU: un compromiso firme con la inclusión educativa y social

Los estudiantes de los Grados de Educación y de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) del CEU de Castellón conmemoraron los Días Internacionales de los Voluntarios y de las Personas con Discapacidad –que se celebran esta semana– con una jornada formativa centrada en reforzar su preparación para la inclusión educativa y social.

Mesa redonda de la Jornada de Inclusión. / CEU

La iniciativa, que alcanza ya su tercera edición, permitió a los universitarios dialogar con voluntarios, familias y profesionales de TEACAST, Down Castellón y Fundación JIMB, entidades de referencia en el acompañamiento a personas con Trastornos del Espectro Autista y discapacidad intelectual, en torno a la importancia del ocio en la calidad de vida de los usuarios, el papel del voluntariado universitario o la función de las unidades de respiro familiar como recurso de apoyo.

«Los estudiantes han conocido de primera mano cómo funcionan estos servicios, qué impacto tienen en las personas con discapacidad y su entorno, y han interiorizado la responsabilidad social y el valor del voluntariado», subrayó una de las artífices de la jornada, la profesora Mª Isabel Marí.

En el taller de montaña inclusiva, los alumnos aprendieron el manejo de la silla Joëlette. / CEU

Talleres

El encuentro se completó con dos talleres destinados a los alumnos de CAFD. En uno de ellos compartieron una mañana de convivencia, deporte y aprendizaje con el equipo IncrEDIbles, el grupo inclusivo del Vila-real Club Bàsquet. La actividad permitió que estudiantes y jugadores participaran juntos en diferentes circuitos y dinámicas deportivas.

En el taller de montaña inclusiva, impartido por la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunitat Valenciana, los alumnos aprendieron el manejo de la silla Joëlette, diseñada para facilitar el acceso de personas con discapacidad a rutas de montaña.

Estudiantes y jugadores del equipo IncrEDIbles participaron juntos en diferentes circuitos y dinámicas deportivas. / CEU

«Esta experiencia les ha permitido desarrollar habilidades como la empatía, la capacidad de adaptación y la sensibilidad hacia las necesidades individuales de cada persona. Unas competencias que serán claves en su futura labor profesional, tanto si trabajan en el ámbito deportivo como en el educativo o social. Porque cada dinámica compartida es una oportunidad para aprender a valorar las diferencias y a comprender la riqueza que aporta cada persona», explicó la codirectora de la jornada, Francisca Castellano.

«Con iniciativas como esta, el CEU reafirma su apuesta por la inclusión real y por una formación que va más allá de los contenidos teóricos. La convivencia, el deporte y la colaboración se convierten así en herramientas para construir futuros profesionales preparados y, sobre todo, personas más conscientes y comprometidas con su entorno», concluyó la también coordinadora del Grado en CAFD.