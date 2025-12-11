Aprender a educar en sostenibilidad con estudiantes de tres continentes

Más de 400 estudiantes de grado y posgrado de Educación, entre los que se cuentan 40 de los campus de Castellón y Valencia de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), participan este curso en la prueba piloto del proyecto Global Teachers for a Sustainable Future (GTSF), una iniciativa Erasmus+ dirigida a formar a futuros maestros y profesores en competencias de sostenibilidad, ciudadanía global y educación intercultural.

Coordinado por la CEU UCH, este proyecto, de 36 meses de duración, que financia la Comisión Europea, reúne a universidades y organizaciones de Austria, Alemania, Rumanía, Turquía, Suecia, Ucrania, Malasia, México y Colombia, además de España, con el objetivo de crear un programa formativo innovador que podrá implementarse en instituciones de educación superior de todos estos países.

El programa GTSF, que se estructura en módulos virtuales, microcredenciales, una plataforma de aprendizaje y materiales docentes transferibles, combina actividades formativas simultáneas y en diferido en un entorno virtual, a través del formato COIL (Collaborative Online International Learning), «un enfoque –subraya la responsable del proyecto en la CEU UCH, Deborah Chicharro– que crea espacios de colaboración de diferentes países y perfiles culturales, y facilita experiencias internacionales accesibles, inclusivas y sin coste de movilidad».

Prueba piloto

«La prueba piloto permite a los estudiantes explorar los contenidos de este innovador programa, reflexionar sobre los desafíos globales y analizar su papel como futuros docentes en el ámbito de la sostenibilidad y otros desafíos cruciales para los maestros del siglo XXI trabajando junto a compañeros de otros países», señala la profesora de Magisterio del CEU de Castellón, Sofía Gutiérrez.

«Nuestros alumnos están desarrollando actividades centradas en la educación para el desarrollo sostenible que combinan análisis crítico, trabajo de campo y acciones comunitarias. En una primera fase, han explorado el uso de herramientas de IA para diseñar propuestas didácticas vinculadas a esta temática. Posteriormente, han realizado un community walk para observar y documentar la sostenibilidad en sus barrios, analizar recursos y desafíos locales, y crear mapas, series fotográficas o infografías que conectan sus hallazgos con la sostenibilidad y con futuras prácticas educativas», añade. «Y, además, están poniendo en marcha pequeños proyectos de acción comunitaria, recogiendo evidencias de impacto y reflexionando sobre cómo estas iniciativas pueden promover una ciudadanía global comprometida desde su propio contexto local», subraya.