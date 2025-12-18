El Doctorat Industrial es consolida amb 30 de projectes en marxa
El programa compta amb quasi 40 entitats involucrades i tretze projectes finalitzats
Mediterráneo
El programa de Doctorat Industrial de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I de Castelló, en marxa gràcies al suport anual de la Generalitat Valenciana, s’ha consolidat després de quatre anys de funcionament amb una trentena de projectes en marxa, quasi quaranta entitats involucrades i tretze projectes finalitzats.
El programa està obert a qualsevol entitat (empresa, administració, fundació, associació, etc.) i de qualsevol àmbit de coneixement que estiga present a la Universitat Jaume I.
Pla d’Aliances
Durant l’última jornada de promoció del programa, celebrada a principis de desembre, es va presentar el nou Pla d’Aliances Estratègiques, un espai compartit a la pàgina del Doctorat Industrial (https://doctoratindustrial.uji.es/) en el qual tant les empreses com el personal investigador de la Universitat Jaume I de Castelló poden exposar potencials projectes per a desenvolupar en aquesta modalitat de doctorat i consultar les propostes que hi ha per a veure si els interessa participar en alguna.
Entitats col·laboradores
Aquesta trobada buscava incentivar i també refermar la col·laboració entre el teixit industrial, empresarial i institucional i la universitat pública de Castelló mitjançant la formació de personal investigador en el mateix centre de treball. Va incloure la presentació de tres entitats col·laboradores: EFI Cretaprint, Fisabio i AICE i l’experiència de tres alumnes, dos d’ells ja doctors i una que realitza ara la tesi.
El programa permet posar a disposició de les empreses l’experiència i coneixement del personal que forma part dels grups i també una nova generació de personal investigador en formació, altament qualificat i preparat per a afrontar els reptes del món laboral.
No seria possible sense la figura de l’agent per als doctorands i doctorandes en empreses, en garantir la seua sostenibilitat i creixement.
