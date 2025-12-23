Formación de calidad para entender los retos de la economía global

La complejidad de la economía global requiere empresas y organizaciones con empleados altamente cualificados, capaces de interpretar la realidad desde el rigor para su comprensión. La formación de estos perfiles profesionales está en el eje central del Máster Interuniversitario en Economía impulsado por la Universitat Jaume I y la Universitat de València, que se imparte en inglés. Con un enfoque académicamente riguroso, su objetivo principal pasa por formar a especialistas, incluyendo entre sus habilidades la capacidad de gestión estratégica y adaptación de la empresa y de las organizaciones a un entorno cambiante.

Tal y como explica su coordinador, el catedrático Jaume García-Segarra, uno de los puntos fuertes del máster es la «extraordinaria» calidad científica de su cuerpo docente, entre otras razones gracias al importante nivel de internacionalización del Departamento de Economía de la UJI: «Contamos con muchos profesores punteros a nivel internacional que tienen además vinculación contractual con la UJI en calidad de profesores distinguidos. Es el caso Thomas Lux, de la Universidad de Kiel, o Alós Ferrer, de la Lancaster University Management School. También contamos con otros investigadores destacados que han conseguido un contrato dentro del programa para la atracción de talento Beatriz Galindo, que permite integrar en el sistema español a investigadores de instituciones extranjeras.Estos son los casos de Alberto Russo y Mario Eboli. Por último, destacar que gran parte de los profesores del departamento, tanto nacionales como extranjeros, acreditan una trayectoria y experiencia en otras universidades europeas». Además, García-Segarra subraya el valor diferencial del máster por su nivel de exigencia: «Creemos en el rigor científico y matemático, en este sentido el máster tiene algunas asignaturas analíticamente exigentes».

Testimonio

Este es un máster oficial, lo que le confiere validez en toda la Unión Europea, y como consecuencia cuenta con alumnado de distintos países. Un buen ejemplo del alumnado titulado con el máster es Carlos Gómez, quien actualmente trabaja como asesor fiscal y contable en un despacho de Barcelona, elaborando y revisando estados financieros, analizando estructuras fiscales y acompañando a empresas y particulares en la toma de decisiones tributarias. Valora «especialmente» el enfoque «analítico y riguroso» del máster, que permite el contacto con profesorado «muy diverso y con una visión amplia de la economía actual». La combinación entre teoría económica y su aplicación a problemas reales es muy apreciada por Gómez, así como «el nivel exigente de las asignaturas cuantitativas, que te obligan a desarrollar pensamiento crítico, precisión y habilidades técnicas muy valoradas en el mercado laboral».

En definitiva, una formación transversal y muy útil, de la cual en su trabajo actual aplica aspectos como «capacidad analítica, métodos cuantitativos, pensamiento estructurado y trabajo con literatura técnica en inglés». Y es que este último aspecto, el trabajo en inglés de forma constante, es valorado por Gómez como «muy enriquecedor, tanto con el profesorado como con los materiales, lo que da una perspectiva internacional y facilita el acceso a fuentes académicas de primer nivel».

En esta línea, subraya que el hecho de haber estudiado asignaturas como macroeconomía le ha permitido «entender mucho más a fondo el funcionamiento de los mercados bursátiles», dado que la formación le aportó «herramientas para interpretar indicadores como el crecimiento, la inflación y comprender cómo influyen en los precios de los activos financieros», lo que le animó a construir su propia cartera de valores.