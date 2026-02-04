Una propuesta de valor para atraer nuevos públicos al género lírico

La ópera se acerca a los jóvenes. Los guiños del último disco de Rosalía al género o el talent show Aria constituyen muestra de ello. Y, curiosamente, antes de estrenarse ambos, el CEU de Castellón ya estaba ultimando los detalles de su primer festival lírico: un relevante evento cultural con un cuidado y atractivo repertorio, y figuras de renombre internacional, orientado a un público diverso, entre el que se cuentan las nuevas generaciones.

A finales de noviembre se inauguró la primera edición de este innovador festival, que dirige el prestigioso bajo-barítono Pedro Quiralte y que la Universidad CEU Cardenal Herrera ofrece gratuitamente tanto a sus estudiantes como a la sociedad de Castellón, con un concierto en homenaje a Santa Cecilia interpretado por la soprano Maite Alberola y el pianista Francisco Cholbi.

Inscripción gratuita

La próxima cita con la lírica, el viernes 13 de febrero, pondrá el acento en San Valentín y el amor en la ópera. El repertorio realizará un recorrido por obras del clasicismo, el romanticismo francés e italiano, y el verismo, de la mano de artistas de renombre, como la soprano Silvia Vázquez, la mezzosoprano Joana Thomé, el tenor Emmanuel Faraldo y el pianista Juan Carlos Cornelles, además del propio Quiralte.

Este segundo pase, cuya inscripción (gratuita) ya está abierta en www.uchceu.es/lirica, tendrá el formato de un recital comentado y se celebrará en la biblioteca del campus, un espacio inusual para el género que constituye el corazón de la Universidad.

Más allá de la oportunidad de celebrar un San Valentín especial con una propuesta de envergadura, el CEU invita a la sociedad a un tercer concierto, el último de este primer festival, el 24 de abril. El pase de clausura consistirá en una interpretación completa semiescenificada de la ópera La voz Humana, de Francis Poulenc, bajo la dirección musical del maestro Miquel Ortega (al piano) y la actuación de la soprano Patricia Calvache. La inscripción también se abrirá al público con dos semanas de antelación.

Noticias relacionadas

«El primer festival lírico del CEU ha nacido con la voluntad de sumar una propuesta de valor a la programación musical de la ciudad y de generar ilusión en la sociedad de la Comunitat Valenciana para atraer nuevos públicos a este género», subraya Pedro Quiralte. «Se plantea como un verdadero proyecto de crecimiento humano, académico y social, porque no se limita a ser una suma de conciertos con intérpretes de prestigio internacional, sino que aporta una enriquecedora dimensión cultural y educativa, que acerca la ópera y la lírica a un público heterogéneo con un repertorio académico, pero accesible y atractivo, que permite conocer las distintas vocalidades y disfrutar una experiencia directa con el arte escénico», concluye.