Compromiso con la visibilidad y el reconocimiento de las investigadoras

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Universidad CEU Cardenal Herrera organiza numerosas actividades a lo largo de la semana para visibilizar la labor, esencial, que desarrollan sus investigadoras, además de promover vocaciones científicas entre las nuevas generaciones de mujeres. Siete días de una variada programación que la institución educativa impulsa desde sus tres campus (Castellón, Valencia y Elche) para los miembros de su comunidad universitaria y la sociedad que la acoge.

En el CEU de Castellón, la semana ha arrancado con la sexta edición de ExpoScience, un evento divulgativo que muestra una selección de la producción científica más reciente de sus profesores, para sociabilizar el conocimiento científico. La muestra, organizada por las responsables de Investigación y Transferencia y de la Biblioteca-CRAI del campus, reúne en torno a 50 trabajos (la mayoría aportados por investigadoras) en diferentes formatos científicos, de áreas de conocimiento tan diversas como el rendimiento deportivo, la salud pública, la salud mental, las enfermedades raras, la pediatría, la innovación docente, la medicina deportiva, la salud materno-infantil, la inclusión educativa, las energías renovables, el envejecimiento celular, el humanismo filosófico, la nanomedicina o los retos en la docencia.

Además, para explicar en detalle el impacto social de sus hallazgos y sembrar la semilla de la ciencia entre los estudiantes, siete de los profesores investigadores participan en las denominadas small talk. Con un enfoque informal y cercano, compartiendo un café a pie de muestra, desvelan a los estudiantes y al público general las claves de sus trabajos, además de responder a sus dudas y proporcionarles valiosos consejos para iniciarse en la carrera científica, incluyendo las limitaciones que se han encontrado en el proceso. Y es que, destaca la responsable de Investigación y Transferencia del campus, Paula Sánchez, «los investigadores tienen una gran resiliencia y ven en los fracasos una oportunidad para seguir y encontrar ese hallazgo que va a contribuir al conocimiento».

Un compromiso continuo

La apuesta del CEU de Castellón por la promoción de nuevas vocaciones investigadoras se suma a los Diálogos científicos, un ciclo que cumple ahora tres años en el que los docentes explican a los alumnos las bases de su investigación, impacto social y desafíos que afrontan en su carrera científica.

Precisamente, en vísperas de esta semana conmemorativa, la ponente fue Laura García Garcés, profesora y directora del Departamento de Enfermería de la universidad, que analizó las claves del Proyecto Delirium Zero, realizado en colaboración con el Hospital Universitario y Politécnico La Fe para elaborar un protocolo de prevención del síndrome confusional agudo en mayores operados por fractura de cadera. El ciclo fue inaugurado por la profesora de Medicina Begoña Bedrina, que compartió sus hallazgos en torno al uso de las nanopartículas en los tratamientos del cáncer, y será clausurado por Almudena Gil, profesora del Grado en Gastronomía, que mostrará su investigación sobre la importancia del valor de marca en la restauración.

Reconocimiento

La semana científica ha incluido un reconocimiento especial a las investigadoras de la universidad con los premios Mujer en la Ciencia que, en el campus de Castellón, ha recibido Carmen Muñoz, profesora del Departamento de Ciencias de la Educación e investigadora del Grupo en Educación, Pedagogía y Didácticas Específicas, por su trabajo en torno a la inclusión socioeducativa en la realidad escolar de la Comunitat Valenciana.

El vicerrectorado de Investigación y Transferencia ha otorgado este galardón a otras cinco investigadoras de la institución, en un acto organizado junto a la Dirección General de Igualdad y del Instituto de las Mujeres de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, y el proyecto europeo MedNight, al que han asistido más de 200 universitarios y preuniversitarios para promover vocaciones científicas.

Una semana de investigación y sociabilización del conocimiento que supone «una oportunidad para sembrar la semilla de la ciencia en niñas y mujeres a través de investigadoras referentes que incentivan su curiosidad y con las que pueden aprender más allá del método científico, pues la investigación también es un camino de desarrollo personal», concluyó Sánchez.