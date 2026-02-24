"El desarrollo de sistemas autónomos de seguridad es clave"

¿Cómo surge la necesidad de estos dos cursos?

La lucha contra la delincuencia organizada exige, cada vez con mayor intensidad, el conocimiento y uso de sistemas tecnológicos para su uso en seguridad urbana, vigilancia, seguimiento, reconocimientos, etc. Este tipo de tecnologías evolucionan progresivamente en complejidad y sofisticación y, en muchas ocasiones, deben instalarse en puntos de supervisión y vigilancia normalmente distribuidos. El diseño de los sistemas de alimentación de estos dispositivos es un aspecto crucial para asegurar un funcionamiento fiable, continuo y supervisado a distancia.

¿A quién van dirigidos?

Estos dos cursos, impulsados desde la Universitat Jaume I junto con la Guardia Civil, se dirigen a funcionarios de este cuerpo de seguridad interesados en el diseño y desarrollo de sus propios sistemas tecnológicos, así como en el mantenimiento y reparación de cualquier dispositivo. La formación, de carácter presencial, se centra en aprender a dimensionar y montar baterías eléctricas (battery packs) para su uso en sistemas autosuficientes, y en el diseño y montaje de sistemas de alimentación autónomos, que utilicen paneles fotovoltaicos y que puedan alimentar a dispositivos de baja potencia durante un tiempo prolongado con supervisión continua a distancia.

¿Cuáles son los puntos fuertes de estas formaciones?

El principal punto fuerte reside en la formación práctica en laboratorios, lo que permite a los participantes diseñar y construir sus propios sistemas. En concreto, se montan battery packs de 12 V y se aprende a identificar los fallos típicos en baterías. Por otra parte, en el curso de sistemas de alimentación autónomos, las sesiones prácticas abordan la conexión, medidas eléctricas y características de los paneles fotovoltaicos, así como el dimensionado por ordenador del sistema de generación. La formación práctica se combina con la necesaria formación teórica que introduce los fundamentos teóricos que sirven de base al diseño.

¿De qué manera pueden ayudar estos cursos a la mejora del desarrollo profesional de los participantes en los mismos?

Noticias relacionadas

Estos programas formativos aportan valor en varias dimensiones clave del desarrollo profesional de los miembros de la Guardia Civil. Por un lado, facilitan la actualización tecnológica en un entorno operativo en transformación, proporcionan capacitación técnica aplicada a entornos reales de servicio, mejoran la capacidad operativa y de toma de decisiones, favorecen una especialización y diferenciación profesional. Por otra parte, contribuyen a la sostenibilidad y eficiencia institucional. Los interesados pueden obtener más información en www.fue.uji.es.