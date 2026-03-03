CEU: docentes capaces de atender la diversidad en los centros escolares

Con motivo del Día Mundial de la Audición, el CEU de Castellón organizó ayer una jornada formativa para sus estudiantes de los Grados de Educación en colaboración con Aspas-Castellón (Asociación de Familias y Personas Sordas de la provincia).

Además de sensibilizarles sobre la realidad del alumnado con discapacidad auditiva, los expertos les proporcionaron conocimientos sobre la pérdida auditiva, consecuencias y ayudas técnicas, así como información para detectar posibles casos en alumnado no diagnosticado.

Estrategias prácticas

Los futuros docentes también aprendieron estrategias prácticas para favorecer la inclusión del alumnado sordo en el aula ordinaria, así como herramientas para eliminar barreras comunicativas y garantizar el acceso a los aprendizajes. La jornada se completó con una conferencia de José Manuel Genovés, profesor de Medicina del CEU especialista en Otorrinolaringología.

La formación perseguía promover una escuela más inclusiva, equitativa y preparada para atender la diversidad, acercando a los futuros maestros a los retos reales" Beatriz Blázquez — Coordinadora de Programas y Servicios de Aspas-Castellón

«La formación perseguía promover una escuela más inclusiva, equitativa y preparada para atender la diversidad, acercando a los futuros maestros a los retos reales que encontrarán en los centros educativos y reforzando su competencia profesional desde una perspectiva inclusiva», explica Beatriz Blázquez, coordinadora de Programas y Servicios de Aspas-Castellón.

Y es que, prosigue, «el alumnado con pérdida auditiva puede estar presente en cualquier aula ordinaria y, si el docente no conoce sus consecuencias sobre el lenguaje y el aprendizaje, las adaptaciones metodológicas necesarias o cómo favorecer la participación y la interacción social, existe el riesgo de que esos alumnos queden en desventaja por barreras del entorno».

Herramientas clave

Cooperar con esta asociación, experta en las necesidades de los alumnos con discapacidad auditiva, proporciona a los estudiantes de Magisterio un conocimiento y herramientas clave para abordar eficazmente los desafíos de un aula diversa», prosigue el vicedecano de Humanidades, Francisco Pardo.

Especialistas

«Esta jornada profundiza en nuestro compromiso con la inclusión educativa y se suma a la puesta en marcha de la especialización de Audición y Lenguaje en el Grado de Educación Primaria: una inversión en equidad, prevención y desarrollo social con la que las escuelas pueden responder a la diversidad lingüística y comunicativa del alumnado, garantizando que cada niño tenga las herramientas necesarias para aprender, comunicarse y participar plenamente en la sociedad», añade el responsable académico.

«Contar con docentes especializados en Audición y Lenguaje permite detectar de manera temprana dificultades, diseñar intervenciones específicas, asesorar al equipo docente y coordinarse con familias y especialistas externos», corrobora la coordinadora de Aspas-Castellón.