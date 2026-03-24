El bienestar integral, principal objetivo de la rehabilitación en salud mental

La salud mental acapara más miradas que nunca. La pandemia otorgó a estas patologías y al bienestar de quienes las padecen una visibilidad sin precedentes y, hoy en día, ocupa un lugar central en el debate público. Desde hace años, la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón ha asumido el reto y lidera un trabajo consistente en una formación técnica y aplicada, fundamentada en la innovación y en el firme propósito de elevar los estándares de vida de las personas con problemas de salud mental.

El Máster en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria se consolida así como una alternativa de especialización única y «altamente estimulante para aquellos que buscan la excelencia en este ámbito», apunta su director, Daniel Pinazo.

Objetivo principal

El objetivo principal es dotar a los expertos de las competencias necesarias para abordar estos trastornos y buscar que el usuario recupere y mantenga la mayor autonomía posible en su día a día. El programa prioriza la rehabilitación desde una vertiente comunitaria, promoviendo «una comprensión integral y holística» del paciente, en palabras de Pinazo. El currículo destaca por su metodología práctica «a través de estancias en centros especializados, lo que permite que el alumnado traslade la teoría a escenarios de trabajo reales», explica Pinazo.

A través de estancias en centros especializados, el alumnado traslada la teoría a escenarios de trabajo reales» Daniel Pinazo — Coordinador del Máster en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria

Del mismo modo, el alumnado se especializa en técnicas de inclusión social para trastornos mentales severos y establece vínculos con figuras clave del sector, «lo que potencia su futura inserción en el mercado laboral», incorporando además los avances científicos más recientes, añade el director del máster. Como señala Pinazo, la titulación «se rige por el modelo de recuperación, centrado en el empoderamiento y la autodeterminación de los usuarios».

La experiencia de Dídac Olmo

Entre el alumnado actual se encuentra Dídac Olmo quien, tras acabar su grado en Psicología, quiso continuar en las aulas de la UJI a partir de una vocación marcada por la vertiente más social de la especialidad. Del máster destaca su formato híbrido «porque se centra en prácticas y, a partir de ellas, se trabaja la parte más teórica». Como psicólogo, considera que ese apartado teórico «es muy necesario» pero requiere ser complementado con «el componente más individual del tratamiento de las personas».

La psicología es una ciencia nueva y el máster aporta cosas muy novedosas, también en cuanto al trabajo social» Dídac Olmo — Alumno del Máster en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria

Desestigmatización de las personas

Trabajar esta faceta práctica con intensidad, dice, le ha hecho «crecer como persona» porque «se insiste mucho en individualizar y desestigmatizar a las personas y, al final, es difícil no tener algún estigma cuando no estás familiarizado». «Además —insiste— palabras como loco hacen mucho daño y mala publicidad a la especialidad, marcada por la complejidad y del trabajo con el paciente».

Olmo asegura haber afianzado ideas tanto en el plano personal como en el profesional. «Me ha orientado y en las prácticas ha ido muy bien. La psicología es una ciencia nueva y el máster aporta cosas muy novedosas, también en cuanto al trabajo social». Además, Dídac Olmo, quien ha hecho las prácticas en los Centros de Recuperación e Inclusión para personas con Problemas de Salud Mental - Crisol de Cruz Roja, pone el acento en la heterogeneidad de problemas en el ámbito comunitario, desde la inmigración a la violencia de género, «lo que te hace avanzar mucho como profesional».

Una alianza sólida entre el tejido asociativo profesional y la universidad La Universitat Jaume I (UJI) de Castellón ha impulsado el Máster en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria ante el progresivo avance del conocimiento científico sobre el abordaje de los trastornos graves y la proliferación de centros de rehabilitación en el sistema público tras el proceso de reforma psiquiátrica. Asimismo, cabe destacar la incorporación paulatina de especialistas de múltiples ramas al cuidado de estas personas, unido a la gran vitalidad de los movimientos asociativos de pacientes y sus familias. Todo este contexto, sumado a la urgencia de dar soporte académico a los nuevos paradigmas de fortalecimiento y recuperación, ha sido clave para el nacimiento del programa en la universidad pública de Castellón. En suma, el máster surge de la alianza entre el tejido asociativo profesional y el entorno universitario, lo que garantiza un compromiso absoluto con la realidad asistencial y los valores que la rigen y, a su vez, constituye la mejor garantía para que la formación continúe vinculada a las exigencias del bienestar de los pacientes y sus familias.

El máster forma al alumnado para hacer una atención individualizada El coordinador del Máster en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria de la UJI, Daniel Pinazo, explica que uno de los pilares del curso es capacitar al alumno para elaborar y ejecutar estrategias de rehabilitación individuales, un factor determinante en la atención a la salud mental. En este sentido, se forma al alumnado «para asegurar el manejo de técnicas psicosociales como el apoyo emocional, las habilidades sociales o la terapia cognitivo-conductual» y se incentiva la aptitud «para cooperar con expertos de áreas transversales como psicología, enfermería o trabajo social», señala Pinazo. Todos ellos son elementos que definen la calidad de la asistencia. En esta línea, se trabajan las habilidades para forjar relaciones terapéuticas de confianza con familias y usuarios, y fomentar la flexibilidad ante situaciones complejas. Finalmente, los alumnos adquieren una visión profunda de las redes comunitarias de inclusión, uno de los aspectos de la realidad con la que deberán lidiar cuando se integren en el mercado de trabajo.

Más oportunidades en el acceso al empleo El estudiantado del Máster en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria de la UJI se beneficia de los convenios de colaboración con entidades tanto públicas como privadas, un factor que dota de valor añadido al currículo y facilita considerablemente el acceso al empleo. En este sentido, la estructura del máster «integra una mirada atenta a la diversidad cultural y las cuestiones de género», señala el coordinador del máster, Daniel Pinazo, quien pone en valor el aprendizaje autónomo para que los profesionales sigan formándose en un sector marcado por el cambio constante. Cabe resaltar que en la actualidad la titulación goza de un amplio prestigio nacional e internacional, fruto de la excelencia docente acreditada en los últimos años y de una metodología propia que la convierte en una oferta académica sin competencia en su categoría. Es, sin duda, una alternativa excelente para los especialistas del mañana.