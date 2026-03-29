Deporte en el CEU, una formación de primera

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha consolidado en Castellón un proyecto educativo basado en su compromiso con la excelencia y la internacionalización, su estrecha conexión con la realidad profesional y su firme vocación de servicio a la sociedad.

En el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), los estudiantes se benefician de una formación diferenciadora a través del Diploma Universitario de Experto en Desarrollo Personal y Profesional para la Empleabilidad, un posgrado gratuito que se cursa durante los primeros dos años de carrera y refuerza, entre otros, las competencias transversales e idiomáticas, el perfil profesional, el emprendimiento, el liderazgo y los valores de los futuros profesionales. Además, los alumnos con mejores resultados académicos pueden acceder a otro programa de intensificación, el Plan de Excelencia Académica, y disfrutar a lo largo de la carrera de un itinerario formativo especial diseñado por la universidad junto a empresas de prestigio.

La recién creada Cátedra Villarreal CF- CEU UCH investiga sobre deporte de alto rendimiento y deporte adaptado. / CEU

El contacto con su futura profesión se concreta, además, en numerosos talleres, charlas y encuentros con profesionales de relevancia a lo largo del curso o en los más de 40 convenios de colaboración que ha consolidado el CEU con entidades deportivas, asociaciones y empresas del sector, entre las que destaca la alianza estratégica con el Villarreal CF. Esta cooperación ha alcanzado un importante hito con la creación de una cátedra conjunta orientada a impulsar la investigación aplicada, la innovación y la transferencia de conocimiento en el ámbito del deporte de alto rendimiento y en el del deporte adaptado (con el propósito de mejorar la salud, la autonomía y la calidad de vida de las personas con diversidad funcional).

Y es que la formación al servicio de la sociedad es otra de las razones de ser del proyecto educativo de la Universidad CEU Cardenal Herrera. En su Grado en CAFYD, este compromiso con el bien común se materializa en proyectos de aprendizaje servicio, como el que acaba de arrancar la universidad junto a Teacast, en el que estudiantes voluntarios inician en el deporte a niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista.

Además, la implicación de los estudiantes de este Grado en eventos deportivos de Castellón es ya una constante. Este curso, los futuros profesionales del deporte han colaborado en la organización de la Media Maratón, la marcha contra el cáncer de AECC, el Meeting International Special Olympics Castellón y la jornada Píxel del CEU con asociaciones de pacientes con enfermedades raras y de personas con diversidad funcional. Y lo harán, nuevamente, en la carrera de las empresas.

Los estudiantes de CAFYD también se benefician de formación práctica complementaria en el privilegiado entorno natural de la provincia. / CEU

Internacionalización

Asimismo, prepararse en el CEU para un exitoso futuro profesional en el ámbito de la actividad física y el deporte no se limita a estudiar el Grado en CAFYD. La universidad ofrece a sus alumnos diversas posibilidades para potenciar su empleabilidad. Por ejemplo, con el programa Deporteduca, les invita a estudiar el doble grado en CAFYD+Educación Primaria, en cinco años y abonando solo los honorarios del primero.

O, para desarrollar una carrera profesional fuera de España, les ofrece dos programas que les permiten obtener una doble titulación internacional: Bachelor’s Degree in Sports and Fitness Management, en la San Ignacio University (Miami) y el Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de San Ignacio de Loyola (Lima), con un curso académico presencial en ambas ciudades.

Además, el CEU proporciona a sus estudiantes la oportunidad de especializarse mientras estudian el Grado, a través del Diploma Universitario de Especialización en Dirección y Gestión Deportiva, que les prepara para afrontar puestos de gestión y dirección en entidades deportivas y firmas del sector.

Y todo ello, con la posibilidad de acceder a un completo programa de ayudas procedente de fondos propios, que se suman a las becas públicas a las que los estudiantes puedan tener derecho, como las Becas Humanitas o las Becas Merit, destinadas a estudiantes de nuevo ingreso.