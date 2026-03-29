La UJI refuerza la innovación educativa en sus 35 años

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, la universidad pública de la ciudad, se consolida como un referente de la educación superior en España, combinando una oferta educativa diversa con un fuerte compromiso con la investigación, la innovación y la empleabilidad. Este curso 2025-2026 marca un hito en su trayectoria con la celebración de su 35º aniversario y su entrada en el QS World University Rankings, situándose entre el 4,5% de las mejores universidades del mundo. La institución actúa como motor de desarrollo social y cultural para la provincia, con un compromiso firme con la lengua y la cultura propias.

Una oferta amplia, flexible y conectada con el mercado

La UJI ofrece 35 titulaciones de grado, cuatro dobles grados y cuatro dobles títulos internacionales, consolidando una propuesta académica adaptada a los retos del siglo XXI. Entre ellos destacan los dobles grados en Comunicación Audiovisual y Humanidades, y en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual, pensados para preparar al estudiantado ante los desafíos de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en estos sectores.

El programa PARS-IA Internacional permite obtener un triple título de excelencia, combinando estudios en distintas universidades y mercados, ofreciendo a los alumnos una experiencia académica global y competencias profesionales que conectan con las demandas del entorno laboral. Estos itinerarios integran teoría, práctica profesional y movilidad internacional, reforzando la empleabilidad desde los primeros años de formación.

La experiencia académica en la UJI va más allá del grado. A través del Centre d’Estudis Propis i Formació Permanent, los estudiantes pueden complementar su formación con microcredenciales y cursos de especialización, construyendo itinerarios adaptados a su perfil y a los objetivos profesionales que desean alcanzar.

Este curso 2025-2026 marca un hito en su trayectoria con la celebración de su 35º aniversario y su entrada en el QS World University Rankings. / UJI

La UJI refuerza su dimensión internacional participando en el consorcio de universidades europeas EDUC (European Digital University Consortium) y manteniendo alianzas estratégicas con universidades de América Latina. Esta cooperación amplía la movilidad estudiantil, permite el desarrollo de proyectos conjuntos y dota a los alumnos de una perspectiva global, clave para afrontar los retos profesionales en un mundo interconectado.

Estudiar un grado en la universidad pública de Castellón implica acceder a infraestructuras de vanguardia. La puesta en marcha del Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales sitúa a la UJI a la cabeza en metodologías de enseñanza, incorporando herramientas digitales que facilitan un aprendizaje activo y moderno.

Además, la universidad refuerza la investigación aplicada mediante equipamientos como el Centro de Innovación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas y el Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia. La colaboración con sectores productivos locales, como la industria cerámica, asegura que el conocimiento generado en las aulas tenga impacto real en la sociedad y el tejido económico.

Ser estudiante de la Universitat Jaume I significa mucho más que cursar estudios universitarios. / UJI

Compromiso social e inclusión

Más allá de lo académico, la Universitat Jaume I, la universidad pública de Castellón es una universidad que pone el foco en las personas. Una universidad que apuesta por la formación en valores y promueve la igualdad, la inclusión y la sostenibilidad. La reforma de los Estatutos, el desarrollo del cuarto Plan de Igualdad y la intensa actividad cultural contribuyen a generar un entorno seguro y dinámico para los más de 2.800 nuevos estudiantes que se incorporan cada año en los estudios de grado.

Con esta combinación de innovación educativa, internacionalización y responsabilidad social, la UJI ofrece a sus estudiantes herramientas, experiencias y formación continua que les permiten construir su futuro profesional con bases sólidas y adaptadas a los desafíos del siglo XXI.

Ser estudiante de la Universitat Jaume I significa mucho más que cursar estudios universitarios. Estudiar en la universidad pública de Castellón, es formar parte de una comunidad auténtica, es ser UJI.