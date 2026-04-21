Posgrados UJI 2025-2026: «Buscamos formar especialistas en mejora de la productividad»

A punto de comenzar el último curso de experto, módulo perteneciente al Máster Gestión de Procesos Industriales de la Universitat Jaume I, el alumnado visita Euroatomizado, empresa referente en el sector cerámico, por su apuesta por la innovación e implantación del Lean Manufacturing.

José Vicente Abellán, profesor del MGPI, y Marc Pitarch, mejor expediente académico de la 3ª promoción del MGPI y jefe de molienda en Euroatomizado, analizan la validez y potencial de este posgrado de la UJI.

¿Qué aspectos destacaría de este curso orientado a la gestión de la innovación?

J. V. A.: Es un curso que complementa muy bien a los anteriores al hacer hincapié en la gestión de la innovación, la fabricación sostenible, Lean Manufacturing y la transformación digital, como continuidad a los aspectos más operacionales vistos en el primer semestre. Todo ello enfocado a la mejora de la productividad en entornos industriales.

Como docente UJI, ¿qué le parecen estas jornadas en empresa?

J. V. A.: Desde mi punto de vista, es algo fundamental para que los alumnos puedan ver cómo las herramientas y métodos que aprenden en el aula se aplican en plantas industriales. Y en este caso en concreto, de la mano de exalumnos. Por ese motivo, desde la primera edición, la dirección del máster ha apostado por estas visitas como elemento diferenciador respecto a otras formaciones.

¿Qué le supuso cursar el MGPI sin formación universitaria previa?

M. P.: Cursar el MGPI sin formación universitaria previa supuso una gran oportunidad para seguir desarrollándome profesionalmente. También implicó un importante esfuerzo y dedicación personal para estar a la altura. Gracias al entorno, al nivel del profesorado y al apoyo de mis compañeros, la experiencia fue muy enriquecedora y satisfactoria, por lo que la recomendaría a aquellos que tengan miedo en afrontar una formación universitaria.

¿Qué herramientas del Lean Manufacturing usa en su día a día para la mejora de la productividad?

M. P.: En mi día a día utilizo varias herramientas vistas en el curso, como 5S, TPM, SMED, Heijunka y Kaizen. Las 5S son clave para mantener orden y limpieza, base de la eficiencia. El TPM mejora la disponibilidad de los equipos, SMED reduce tiempos de cambio y Heijunka permite nivelar la producción. Los grupos Kaizen impulsan la mejora continua con enfoque práctico. Todas ellas son fundamentales para mejorar nuestra productividad.

Toda la información del Máster Gestión de Procesos Industriales de la Universitat Jaume I se puede encontrar en la página oficial www.fue.uji.es/innovacionproductividad.