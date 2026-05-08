Cátedra Villarreal CF-CEU: Acercar el deporte adaptado a niños y adolescentes con diversidad funcional

La Cátedra de investigación Villarreal CF-Universidad CEU Cardenal Herrera impulsa un modelo pionero de transferencia de resultados de investigación para la mejora del rendimiento deportivo profesional y la prevención de lesiones, así como para desarrollar programas de deporte adaptado.

Desde su creación, el pasado mes de noviembre, además de iniciar las valoraciones biomecánicas de los jugadores del club, la cátedra ha puesto en marcha el proyecto CEU Inclusión Activa-Castellón, para fomentar el deporte en niños y jóvenes con diversidad funcional.

Desde enero, las instalaciones deportivas del CEU de Castellón albergan este proyecto, que persigue constituirse en un espacio universitario de referencia en la actividad física adaptada, la intervención comunitaria y la inclusión social a través del deporte. Todos los sábados por la mañana, un grupo de niños y adolescentes con diversidad funcional de la provincia disfruta de un programa dirigido por un equipo multidisciplinar de expertos, con la colaboración de alumnado voluntario de la universidad.

Los beneficiarios del programa participan en sesiones grupales adaptadas de baloncesto, fútbol, voleibol, balonmano, jiu jitsu y rugby, así como hockey inclusivo, atendiendo a la movilidad, control motor y funcionalidad de cada participante, para incrementar su fuerza, equilibrio y coordinación, adquirir hábitos de actividad física regular y disfrutar de experiencias de trabajo en equipo, socialización, éxito y autonomía.

El equipo investigador ha iniciado las valoraciones biomecánicas de los jugadores. / Mediterráneo

Según explica el profesor y director de la cátedra, Javier Martínez Gramage, «CEU Inclusión Activa ofrece a estos niños oportunidades reales de participación, mejora funcional y bienestar, y también a personas con enfermedad oncológica que ya están disfrutando de este programa específico en nuestro campus de Alfara (Valencia) y que confiamos replicar dentro de unas semanas en Castellón. El deporte adaptado es una herramienta clave para mejorar la autonomía, funcionalidad, autoestima y calidad de vida, así como para favorecer la inclusión social y la participación en la comunidad, tal y como confirma la evidencia científica».

El profesor titular del Departamento de Fisioterapia de la CEU UCH colabora desde hace años con A Contracorrent Esport i Oci Adaptat para promover la investigación sobre los beneficios del deporte adaptado en la calidad de vida y el bienestar emocional. Una línea de trabajo en la que también participa su compañero de claustro Sergio Muñoz, coordinador del área de deporte adaptado de la cátedra.

Los beneficiarios del programa de inclusión disfrutan de jiu jitsu adaptado, entre otros deportes. / CEU

Junto a la transferencia social, Martínez Gramage destaca el valor formativo de esta experiencia para los estudiantes del Plan de Excelencia del CEU que colaboran en el programa. Uno de ellos es Miguel Ángel Artero Faucón, alumno de 4º del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que también forma parte del equipo investigador que trabaja con jugadores del Villarreal. «Ambas experiencias son muy gratificantes y me aportan un aprendizaje muy importante para mi futuro profesional», señala.

Rendimiento deportivo

En el ámbito del deporte profesional, la cátedra está diseñando un modelo pionero de transferencia de resultados de investigación para la mejora del rendimiento deportivo y la prevención de lesiones. Se trata de un estudio integral del deportista desde una perspectiva clínica, del movimiento y de las ciencias ómicas para desarrollar investigaciones en biología molecular, genética del rendimiento y recuperación; análisis del microbioma y su influencia en la respuesta metabólica al entrenamiento deportivo; y biomecánica aplicada a la prevención de lesiones, mediante tecnologías de monitorización y sensores portátiles e IA.

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Sus investigadores tienen un enfoque multidisciplinar para el desarrollo de un modelo de predicción que apoye la toma de decisiones clínicas y de rendimiento, integrando los datos biomecánicos, biomarcadores genómicos y microbioma que han empezado a recoger en el Villarreal CF, mediante el uso de técnicas de análisis avanzado y machine learning.