Sostenibilidad y energía: un binomio con futuro y alta inserción laboral

En el escenario económico actual, marcado por las nuevas exigencias medioambientales, la sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en una exigencia transversal, tanto en el ámbito institucional como en el tejido empresarial privado. Ante este reto, la figura de los profesionales expertos capaces de liderar la transición energética es clave. Así lo avalan los más de 300 alumnos que, a lo largo de 18 promociones, han pasado por las aulas del Máster Universitario en Eficiencia Energética y Sostenibilidad de la UJI. Este programa, en constante evolución académica al servicio de su vigencia técnica y legal, ha reforzado su propuesta en los últimos cursos con la implantación de prácticas académicas externas obligatorias, que enriquecen la preparación del estudiantado y le aportan una habilitación específica para los desafíos del mercado laboral.

Las prácticas permiten al alumnado integrarse de forma progresiva en entornos profesionales reales, actuando como un «enlace directo con el empleo», según destaca el catedrático Antonio Gallardo, coordinador de este posgrado. El título está diseñado para dotar de herramientas avanzadas en la optimización de sistemas desde una perspectiva cuádruple: social, económica, ambiental y energética, con aplicación directa en el sector industrial y en el de la edificación, respondiendo a una demanda real del mercado.

Testimonio

Un buen exponente de este éxito formativo son casos como el de la exalumna Paula Fernández, que define su paso por el máster como una etapa «sumamente enriquecedora». Fernández destaca especialmente la capacidad del programa para ofrecer una visión de la sostenibilidad que va mucho más allá de la teoría. «Para mí, lo más valioso fue el enfoque práctico y la conexión constante con retos actuales como la gestión de residuos y la energía», explica. Además, subraya la flexibilidad del máster, que permite compatibilizar el aprendizaje con la actividad laboral, facilitando el acceso a perfiles que ya están trabajando.

Durante su formación, Paula tuvo la oportunidad de integrarse en el grupo de investigación Ingres (Ingeniería de Residuos y Sostenibilidad). Allí desarrolló su Trabajo de Fin de Máster, un estudio sobre la viabilidad del biosecado como alternativa al secado convencional de rechazos en plantas de tratamiento mecánico y biológico, realizado en colaboración con la firma Reciplasa. «Esa experiencia resultó fundamental para aplicar lo aprendido en un contexto real: trabajar en laboratorio, diseñar un reactor piloto y evaluar soluciones sostenibles tangibles», recuerda Fernández.

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Tras su titulación, Fernández inició su carrera en el departamento de auditorías internas de una refinería, donde tuvo la oportunidad de aplicar diariamente los conocimientos en gestión y evaluación de la sostenibilidad en entornos industriales complejos. Para ella, el máster de la UJI ofrece una «base versátil» en campos que hoy resultan claramente prioritarios. «La eficiencia energética y el respeto al entorno son ámbitos cada vez más relevantes que abren numerosas puertas profesionales», concluye. El programa de la UJI se confirma para su alumnado como un motor de especialización para ingenieros y arquitectos que buscan liderar un mercado que exige, cada vez más, soluciones de consumo casi nulo y procesos industriales descarbonizados.