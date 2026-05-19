POSGRADOS UJI 2025-2026
Ana Vernia: "El arte puede ser una herramienta real para mejorar la salud y el bienestar"
La coordinadora del máster de Formación Permanente en Artes y Salud de la UJI destaca que la formación combina empleabilidad, creatividad y ciencia, creando un perfil profesional híbrido
El próximo curso 2026-2027, la Universitat Jaume I (UJI) incorporará a su oferta de posgrados propios el nuevo Máster de Formación Permanente en Artes y Salud: Aplicaciones Artísticas en la Promoción del Bienestar y la Salud. Esta propuesta innovadora une el ámbito artístico y sanitario para formar profesionales capaces de aplicar la creatividad en contextos educativos, clínicos y sociales.
¿Cómo nace la idea de crear este máster?
Este máster surge de la necesidad de cubrir un espacio interdisciplinar que hasta ahora no contaba con una formación específica y reglada. Cada vez existe más evidencia científica sobre el impacto positivo de las artes en la salud y el bienestar, pero muchas instituciones siguen dependiendo de voluntariado o personal sin formación especializada. Desde la UJI vimos la necesidad de profesionalizar este ámbito y ofrecer herramientas rigurosas tanto al sector educativo como al sanitario.
¿Qué tipo de alumnado puede estar interesado en tener acceso a esta formación?
La formación está dirigida principalmente a dos perfiles. Por un lado, a los profesionales del ámbito artístico y educativo, como personas vinculadas a la música, la danza, el teatro o las artes visuales, que quieran aplicar sus conocimientos en contextos relacionados con la salud y el bienestar. Por otro lado, a profesionales del ámbito sanitario y psicológico, como psicólogos, enfermeros o terapeutas ocupacionales, interesados en incorporar herramientas creativas y no farmacológicas a su práctica profesional.
¿Qué salidas profesionales puede ofrecer este máster?
El objetivo es formar perfiles especializados capaces de integrarse en equipos multidisciplinares de hospitales, centros de día, residencias o centros de educación especial. También abre oportunidades en el diseño de proyectos artísticos vinculados al bienestar, la intervención social y la investigación. Además, se trabajará la medición del impacto de las artes en la salud para desarrollar proyectos sostenibles y con base científica.
¿Qué valor diferencial aporta esta propuesta formativa?
El gran valor añadido es que entiende el arte como una herramienta de salud y no únicamente como una actividad cultural o de entretenimiento. El máster combina creatividad, evidencia científica y empleabilidad, creando un perfil profesional híbrido cada vez más demandado. Además, aborda cuestiones como la inclusión, la prevención del deterioro cognitivo o el bienestar emocional, con impacto tanto en pacientes como en profesionales y familias. Los interesados encontrarán información en: www.fue.uji.es/artesysalud.
- Un joven de Castellón conquista ‘La Voz Kids’ y entra en el equipo de Edurne
- Grave accidente en Castellón: un motorista se cae varios metros por un terraplén y es evacuado en helicóptero
- Extraño accidente en el Grau: un coche se estrella y el conductor 'desaparece'
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Un cura pierde su vida para salvar a un niño que se ahogaba en Benicàssim: La historia de un héroe con sotana
- Accidente en la N-340 en Castellón: varios heridos y tres vehículos implicados
- Un conductor ebrio choca contra una farola en la rotonda de Castalia
- Las cuentas del CD Castellón para asegurar su participación en el 'play-off' de ascenso