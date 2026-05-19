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POSGRADOS UJI 2025-2026

Ana Vernia: "El arte puede ser una herramienta real para mejorar la salud y el bienestar"

La coordinadora del máster de Formación Permanente en Artes y Salud de la UJI destaca que la formación combina empleabilidad, creatividad y ciencia, creando un perfil profesional híbrido

Ana Vernia es la coordinadora de este máster que oferta la UJI.

Ana Vernia es la coordinadora de este máster que oferta la UJI.

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

El próximo curso 2026-2027, la Universitat Jaume I (UJI) incorporará a su oferta de posgrados propios el nuevo Máster de Formación Permanente en Artes y Salud: Aplicaciones Artísticas en la Promoción del Bienestar y la Salud. Esta propuesta innovadora une el ámbito artístico y sanitario para formar profesionales capaces de aplicar la creatividad en contextos educativos, clínicos y sociales.

¿Cómo nace la idea de crear este máster?

Este máster surge de la necesidad de cubrir un espacio interdisciplinar que hasta ahora no contaba con una formación específica y reglada. Cada vez existe más evidencia científica sobre el impacto positivo de las artes en la salud y el bienestar, pero muchas instituciones siguen dependiendo de voluntariado o personal sin formación especializada. Desde la UJI vimos la necesidad de profesionalizar este ámbito y ofrecer herramientas rigurosas tanto al sector educativo como al sanitario.

¿Qué tipo de alumnado puede estar interesado en tener acceso a esta formación?

La formación está dirigida principalmente a dos perfiles. Por un lado, a los profesionales del ámbito artístico y educativo, como personas vinculadas a la música, la danza, el teatro o las artes visuales, que quieran aplicar sus conocimientos en contextos relacionados con la salud y el bienestar. Por otro lado, a profesionales del ámbito sanitario y psicológico, como psicólogos, enfermeros o terapeutas ocupacionales, interesados en incorporar herramientas creativas y no farmacológicas a su práctica profesional.

¿Qué salidas profesionales puede ofrecer este máster?

El objetivo es formar perfiles especializados capaces de integrarse en equipos multidisciplinares de hospitales, centros de día, residencias o centros de educación especial. También abre oportunidades en el diseño de proyectos artísticos vinculados al bienestar, la intervención social y la investigación. Además, se trabajará la medición del impacto de las artes en la salud para desarrollar proyectos sostenibles y con base científica.

¿Qué valor diferencial aporta esta propuesta formativa?

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El gran valor añadido es que entiende el arte como una herramienta de salud y no únicamente como una actividad cultural o de entretenimiento. El máster combina creatividad, evidencia científica y empleabilidad, creando un perfil profesional híbrido cada vez más demandado. Además, aborda cuestiones como la inclusión, la prevención del deterioro cognitivo o el bienestar emocional, con impacto tanto en pacientes como en profesionales y familias. Los interesados encontrarán información en: www.fue.uji.es/artesysalud.

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