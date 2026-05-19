Ana Vernia: "El arte puede ser una herramienta real para mejorar la salud y el bienestar"

El próximo curso 2026-2027, la Universitat Jaume I (UJI) incorporará a su oferta de posgrados propios el nuevo Máster de Formación Permanente en Artes y Salud: Aplicaciones Artísticas en la Promoción del Bienestar y la Salud. Esta propuesta innovadora une el ámbito artístico y sanitario para formar profesionales capaces de aplicar la creatividad en contextos educativos, clínicos y sociales.

¿Cómo nace la idea de crear este máster?

Este máster surge de la necesidad de cubrir un espacio interdisciplinar que hasta ahora no contaba con una formación específica y reglada. Cada vez existe más evidencia científica sobre el impacto positivo de las artes en la salud y el bienestar, pero muchas instituciones siguen dependiendo de voluntariado o personal sin formación especializada. Desde la UJI vimos la necesidad de profesionalizar este ámbito y ofrecer herramientas rigurosas tanto al sector educativo como al sanitario.

¿Qué tipo de alumnado puede estar interesado en tener acceso a esta formación?

La formación está dirigida principalmente a dos perfiles. Por un lado, a los profesionales del ámbito artístico y educativo, como personas vinculadas a la música, la danza, el teatro o las artes visuales, que quieran aplicar sus conocimientos en contextos relacionados con la salud y el bienestar. Por otro lado, a profesionales del ámbito sanitario y psicológico, como psicólogos, enfermeros o terapeutas ocupacionales, interesados en incorporar herramientas creativas y no farmacológicas a su práctica profesional.

¿Qué salidas profesionales puede ofrecer este máster?

El objetivo es formar perfiles especializados capaces de integrarse en equipos multidisciplinares de hospitales, centros de día, residencias o centros de educación especial. También abre oportunidades en el diseño de proyectos artísticos vinculados al bienestar, la intervención social y la investigación. Además, se trabajará la medición del impacto de las artes en la salud para desarrollar proyectos sostenibles y con base científica.

¿Qué valor diferencial aporta esta propuesta formativa?

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El gran valor añadido es que entiende el arte como una herramienta de salud y no únicamente como una actividad cultural o de entretenimiento. El máster combina creatividad, evidencia científica y empleabilidad, creando un perfil profesional híbrido cada vez más demandado. Además, aborda cuestiones como la inclusión, la prevención del deterioro cognitivo o el bienestar emocional, con impacto tanto en pacientes como en profesionales y familias. Los interesados encontrarán información en: www.fue.uji.es/artesysalud.