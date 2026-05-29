Toni Losas

UJI: Doble grado en Videojuegos y Comunicación Audiovisual

La Universitat Jaume I (UJI) de Castellón oferta para el curso 2026/2027 el doble grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual, un nuevo doble itinerario dirigido a quienes quieren especializarse en la creación de contenidos híbridos y liderar la convergencia de industrias.

El vicedirector de la Escuela Técnica Superior, Gabriel Recatalá, y la vicedecana de Ciencias de la Comunicación, Jéssica Izquierdo, serán los coordinadores de esta iniciativa formativa que promete ser un éxito. Se trata de una propuesta que atiende a la mayor demanda de interactividad en las narrativas audiovisuales y las demandas más dinámicas del mercado, para desarrollar una carrera profesional con gran proyección en el mundo digital.