Especialización y adaptabilidad, ingredientes de la mejor comunicación

La adaptación a los nuevos canales, formatos y exigencias de la comunicación actual pone a prueba a todo tipo de actores, de las instituciones a las pymes pasando por entidades del tercer sector o grandes empresas. La formación de profesionales capaces de responder a estos desafíos está en el corazón del Máster en Innovación en Comunicación de la UJI, que al borde de su mayoría de edad, reformó el año pasado su plan de estudios para afrontar el reto de la mejor manera posible.

Como explica su director, el profesor Francisco Fernández Beltrán, el programa reestructuró su balance de créditos obligatorios y de libre configuración para dar más peso a los primeros, «lo que ha permitido adaptar mejor el conjunto a las necesidades actuales sin perder por ello la esencial capacidad de especializarse». En este sentido, señala que el máster ofrece tres opciones para profundizar en diferentes campos: Dirección Estratégica de la Comunicación, Comunicación transmedia y Periodismo político.

Entre las asignaturas transversales que han venido a poner al día el plan de estudios se ha incluido la narrativa, «entendida como storytelling o capacidad de contar historias, una cualidad cada vez más necesaria» en cualquier ámbito de la comunicación. Asimismo, se ha incluido en el programa la materia de Sostenibilidad y gestión responsable, «desde una perspectiva medioambiental relacionada con la comunicación, pero no solo desde el foco de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), sino también orientada al periodismo ambiental y de la capacidad de gestión responsable de quienes opten por el autoempleo», matiza Fernández Beltrán. No en vano otra de las asignaturas troncales del máster se dedica a Emprendimiento e industrias culturales y comunicativas.

Creado en 2008 y con un bagaje de una década en formato on line, con un profesorado experimentado y dinámicas muy trabajadas, la reforma del plan de estudios permitió «dotarlo de mayor oportunidad de interacción con el alumnado, con dos sesiones síncronas semanales por asignatura, una de teoría y otra de prácticas», habitualmente en horarios de tarde para facilitar la conciliación, explica Fernández Beltrán.

Testimonio

El máster es «una experiencia muy motivadora», en palabras de la exalumna Eva Mayordomo, responsable de Comunicación Externa en España de la rama de Electricidad, Renovables y Gas de TotalEnergies, compañía presente en 120 países. Entre otros aspectos, destaca la adquisición de «nuevas habilidades de investigación, manejo de métricas y análisis crítico», además de «las asignaturas referentes a branding y comunicación hacia el consumidor, porque me permite entender mejor el trabajo de mis compañeras de marketing y ayudan a que la comunicación sea coherente entre sí como marca».

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Además, Mayordomo subraya que en su puesto aplica «constantemente las habilidades adquiridas en el máster, desde analizar estudios que nos envían las agencias especializadas para extraer pistas que nos ayuden en nuestra estrategia, a la supervisión de planes de contenido, notas de prensa, web y vídeos corporativos». «Hacer el máster unas dos décadas después de empezar la carrera me ha permitido actualizar mi conocimiento y entender las redes sociales desde una perspectiva más reflexiva y académica», indica.