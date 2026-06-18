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L’UJI, ambaixadora del projecte ECHO de ciència ciutadana d’Ibercivis

La iniciativa es centra en la salut dels sòls europeus i servirà per a crear un repositori obert de dades

Han participat centres educatius, asociacions i altres col•lectius.

Han participat centres educatius, asociacions i altres col•lectius. / UJI

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Redacción

Redacción

Castellón

La Universitat Jaume I de Castelló ha sigut de nou ambaixadora d’un projecte de ciència ciutadana de la mà de la Fundació Ibercivis, ECHO, una iniciativa centrada en la salut dels sòls europeus que servirà per a crear un repositori de dades d’accés obert que podrà ser usat no únicament pel personal científic, sinó per tota la ciutadania per a conèixer la diferent tipologia, ús i biologia associada, i que romandrà obert a la incorporació de noves dades procedents d’altres projectes.

La Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana (UDCiCC) del Vicerectorat d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica ha repartit al voltant d’una quarantena d’equips entre centres educatius de la província (Benicarló, Benicàssim, Torreblanca, Alcalà de Xivert, l’Alcora, Ribesalbes i Castelló de la Plana) i de la comarca valenciana del Camp de Morvedre (Sagunt, Benavites i Benifairó de les Valls), principalment d’educació secundària i també alguns de primària.

Participació

A més, s’ha comptat amb la participació d’altres col•lectius, com l’associació Amics de Palanques, el Centre de Desenvolupament Rural Alt Maestrat, el taller de jardineria de Cáritas-Grup de Sant Llorenç, l’associació Sapiència (Sagunt), el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, el Centre Penitenciari de Castelló II (Albocàsser), FADES-Federació d’Associacions d’Estudiants i Associacions Juvenils d’Almassora, les Alqueries i Castelló de la Plana o el grup Asindown de la Fundació Síndrome de Down de Castelló, en un taller amb la Càtedra FACSA del Cicle Integral de l’Aigua de l’UJI.

Divulgació

La Unitat de Divulgació Científica ha col•laborat en la realització de mostreigs als parcs naturals del Desert de les Palmes i Serra d’Irta, amb la participació d’una trentena de persones. També ha distribuït equips entre llauradors i regants de la província castellonenca, l’estudiantat del Grau en Mestre/a d’Educació Primària, sota la supervisió de la professora Mireia Adelantado, i l’alumnat del Màster de Professorat.

La participació s’integra en el programa anual d’activitats que compta amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

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El director de la Unitat de Divulgació, l’investigador Lluís Martínez León, s’ha mostrat molt satisfet per com està discorrent el projecte «perquè s’hi han incorporat una gran diversitat de col•lectius que afavoreixen la inclusió de tota la ciutadania i propicien una disseminació pel territori que servirà per a obtenir una fotografia prou detallada del sòl de la província de Castelló i algunes zones de València».

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