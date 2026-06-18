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Nous absorbents que capturen CO₂ de l’aire i després l’alliberen

Els resultats de les proves comparatives realitzades confirmen una alta capacitat d’absorció a baixes concentracions de CO2 i una excel·lent selectivitat davant d’altres components gasosos

Alejandra Cortés, Marcileia Zanatta i Víctor Sans.

Alejandra Cortés, Marcileia Zanatta i Víctor Sans. / Damián Llorens

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Redacción

Redacción

Castellón

Un equip de treball de l’Institut de Materials Avançats (INAM) i del Departament de Química Física de la Universitat Jaume I de Castelló, liderat per la investigadora Marcileia Zanatta, ha dissenyat una nova classe d’absorbents per a la captura eficient de diòxid de carboni (CO2) directament de l’aire i també d’altres fonts de gas diluïdes. Per a aquesta invenció s’ha sol•licitat una patent espanyola i es cerquen socis per a l’explotació comercial de les sals i els mètodes de captura, l’escalat industrial del procés i la validació en entorns operatius reals.

Sistema estable i eficient

El sistema permet capturar el gas de manera estable i eficient i alliberar-lo posteriorment per a la seua reutilització o emmagatzematge. Aquesta solució aborda les limitacions crítiques de les tecnologies tradicionals basades en amines, que solen presentar problemes de degradació, volatilitat i una baixa capacitat d’absorció en condicions atmosfèriques normals.

La nova proposta és eficient en baixes concentracions, incloent-hi aire atmosfèric, que conté solament 0,04% de CO2»

Marcileia Zanatta

— Investigadora Ramón y Cajal

«La nova proposta és eficient en baixes concentracions, incloent-hi aire atmosfèric, que conté solament 0,04% de CO2. A més de presentar una elevada capacitat de captura, el sistema és selectiu per a CO2, versàtil i adaptable, la qual cosa afavoreix que puga ser usat en plantes de captura ja existents», explica al respecte la investigadora Marcileia Zanatta.

La tecnologia pot implementar-se en diversos àmbits, com l’enginyeria ambiental, amb la finalitat de captar el CO2 de l’aire per a mitigar el canvi climàtic; el sector energètic, en concret, per a la purificació de corrents de gas i tractament d’emissions en plantes industrials de manera general; en el tractament de biogàs, per a eliminar impureses dels combustibles gasosos i millorar la seua qualitat, o en la indústria química, en processos de separació de gasos i fabricació de productes de valor afegit a partir del CO2 capturat.

Tecnologia validada

La tecnologia ha sigut validada amb èxit a escala de laboratori. S’han realitzat proves comparatives utilitzant aire atmosfèric i mescles de gasos industrials, i ha quedat demostrat que aquestes sals superen en rendiment els absorbents comercials de referència. Els resultats confirmen una alta capacitat d’absorció a baixes concentracions de CO2 i una excel•lent selectivitat davant d’altres components gasosos.

La investigadora principal, Marcileia Zanatta, és actualment investigadora Ramón y Cajal. Dirigeix en l’INAM una línia d’investigació independent en la interfície de la química i la ciència de materials, centrada en la catàlisi, la captura directa d’aire i la conversió integrada de CO₂ (DACIC), i les transformacions químiques sostenibles.

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Beques postgrau

Aquesta innovació ha sigut possible gràcies al suport de la Fundació la Caixa, per mitjà d’una beca de postgrau(LCF/BQ/PR24/12050016), al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i fons FEDER del projecte «Explorant materials sinèrgics per a catàlisi avançada (SYNERGICAT)» (PID2024-162763OA-I00) i a la col•laboració de la Unitat Científica d’Innovació Empresarial de l’Institut Universitari de Materials Avançats (UCIE-INAM), finançada per l’Agència Valenciana de la Innovació (INNVA2/2024/12).

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