POSGRADOS UJI: MÁSTER OF BUSSINES ADMINISTRATION (MBA)
"Los líderes deberán decidir con información incompleta"
El posgrado responde al momento más disruptivo que ha vivido la gestión empresarial
¿Qué novedades presenta la edición 2026-2027?
Hemos incorporado de forma transversal el uso de herramientas de IA aplicadas a la gestión: desde el análisis de datos para la toma de decisiones hasta la automatización de procesos, pasando por la ética en el uso de la IA en el entorno corporativo. También hemos reforzado el bloque de sostenibilidad estratégica, porque las empresas ya no pueden tratarla como un departamento aparte. Además, hemos integrado de forma más orgánica el acompañamiento en el Trabajo Final de Máster, distribuyéndolo a lo largo del curso para que no suponga una carga al final.
¿Por qué la IA ocupa un lugar central en la formación directiva?
Porque el directivo que no entienda la IA no entenderá su propio negocio. Se trata de preparar a los líderes para trabajar junto a sistemas inteligentes, interpretar sus resultados y tomar decisiones estratégicas informadas. La IA reescribe las reglas del mercado cada trimestre y eso exige profesionales capaces de aprender, desaprender y volver a aprender con una velocidad inédita.
¿Sostenibilidad, ESG, impacto… ¿Cómo se integran?
La sostenibilidad ha dejado de ser opcional para ser en una condición de supervivencia competitiva. Los marcos ESG, la taxonomía europea, el reporting de sostenibilidad y las finanzas con criterios de impacto se abordan en el MBA desde una perspectiva muy práctica, con casos reales. El principal reto es gestionar lo que aún no existe. Los modelos de negocio de 2030 están por definir, la IA reescribe las reglas y la sostenibilidad se convierte en condición de supervivencia competitiva. El mayor reto será formar líderes capaces de decidir con información incompleta, en entornos volátiles y con impacto global.
¿Qué perfil de estudiante se incorpora al MBA?
Es un programa pensado para profesionales en activo que quieren dar un salto en su carrera directiva o que buscan una visión más completa e integral del negocio. Encontramos perfiles muy diversos: ingenieros que gestionan equipos, economistas que aspiran a la dirección general, emprendedores, técnicos que quieren pasar a la gestión.
¿Qué distingue al MBA?
El equilibrio entre academia y empresa en el claustro: la mitad del profesorado son investigadores de la UJI y la otra mitad, profesionales con trayectorias contrastadas.
¿Cómo se compatibiliza el programa con la vida profesional?
La modalidad es semipresencial, con clases los viernes, de 17.00 a 21.00 h, y los sábados, de 9.00 a 13.00 h, que pueden seguirse por videoconferencia mediante el sistema de live learning. Más: www.fue.uji.es/mba.
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