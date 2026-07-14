Sílvia Porcar: «Ofrecemos una formación rigurosa en inteligencia emocional»

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ofrece para el curso 2026/2027 el Máster en Inteligencia Emocional y Coaching en el que la coach Sílvia Porcar será una de las docentes. En esta entrevista, Porcar da las claves de este innovador postgrado.

-¿Qué elementos ofrece este máster que no ofrecen otros similares?

El principal elemento diferencial es que está gestionado directamente por la Universitat Jaume I. En un sector donde abundan las propuestas privadas o los institutos online, contar con el respaldo de una universidad pública aporta rigor, reconocimiento y una garantía de calidad académica. Además, aunque existe la opción de ser cursado por bloques, este máster integra dos disciplinas que normalmente se ofrecen por separado: inteligencia emocional y coaching. Una combinación que permite formar profesionales con una visión mucho más completa. Otro punto fuerte es su flexibilidad: se puede cursar de forma presencial, híbrida u online. Finalmente, el alumnado vive su propio proceso de coaching o mentoría de forma individual mientras se está formando.

-¿Por qué es importante que los alumnos vivan su propio proceso de coaching?

Porque nadie puede acompañar bien a otra persona si antes no ha recorrido parte de ese camino. Muchos alumnos descubren nuevas capacidades, se plantean nuevos objetivos o toman decisiones personales y profesionales importantes mientras cursan el máster. Por tanto, les ayuda mucho recibir sesiones individuales de acompañamiento. Por eso decimos que es un programa que forma y transforma. Incluso de la unión entre antiguos alumnos y profesorado de la UJI nació Inebe, un instituto que impulsa la inteligencia emocional, el coaching y el desarrollo de las personas más allá del aula.

-¿Cómo está evolucionando el coaching?

En dos direcciones opuestas. Por un lado, el término coach se utiliza con demasiada facilidad y eso hace más necesaria que nunca una formación rigurosa como esta. Yo misma, aunque estoy acreditada por la Federación Internacional de Coaching, prefiero definirme como facilitadora del cambio porque el término se ha desvirtuado.

¿Qué habilidades marcarán la diferencia en el futuro?

La inteligencia emocional seguirá siendo la principal habilidad. Saber gestionar las propias emociones y comprender las de los demás ya es una competencia imprescindible. También lo será la escucha, una habilidad escasa y, por eso, muy valiosa. El coaching seguirá integrándose en ámbitos como la empresa, la educación o la psicología, siempre respetando el papel de cada disciplina.

Más info: www.fue.uji.es/masterinteligenciaemocional