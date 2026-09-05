Jornadas de bienvenida en el CEU: el primer día de una etapa inolvidable

Arranca una etapa que marcará sus vidas. Más de 350 nuevos estudiantes se han incorporado esta semana a las aulas del CEU en Castellón. Y, para ayudarles a afrontar este importante reto en las mejores condiciones, la universidad ha organizado una completa bienvenida. Los Welcome days les han proporcionado un mapa de la vida universitaria: quién es quién en su Grado, qué servicios les ofrece el campus, dónde pueden acudir cuando surjan dudas, qué herramientas y recursos digitales utilizarán desde las primeras clases o qué opciones culturales, solidarias o deportivas tienen a su disposición, entre muchas otras cuestiones cruciales para su adaptación.

Durante las jornadas de bienvenida, los nuevos estudiantes también han participado en dinámicas organizadas por el Servicio de Orientación Universitaria, dirigidas a estrechar lazos con sus compañeros de curso.

Uno de los encuentros del nuevo alumnado con responsables académicos del CEU. / CEU

Asimismo, han descubierto el Mentoring Programme, una precursora iniciativa del CEU que conecta a los nuevos miembros de la comunidad universitaria con alumnos de cursos superiores que ejercen voluntariamente como mentores durante sus primeros meses en la universidad. El objetivo de este programa es complementar el acompañamiento que reciben por parte de profesores, tutores y servicios universitarios con la orientación y los consejos de quienes ya han recorrido ese mismo camino.

Retos en Magisterio

Esta primera semana también han comenzado las clases para los estudiantes de cursos superiores de los grados que ofrece la Universidad CEU Cardenal Herrera en el campus de Castellón: Educación Infantil, Educación Primaria (y los dobles grados en Educación Infantil + Educación Primaria y en Educación Primaria + Educación Infantil); Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (y doble grado en CAFYD + Educación Primaria); Enfermería, Medicina y Gastronomía.

En el horizonte, un curso lleno de nuevos desafíos formativos y consolidación de otras iniciativas y propuestas pioneras ya impulsadas por la universidad.

En los grados de Educación, por ejemplo, los estudiantes tienen la posibilidad de obtener, desde el curso pasado, una especialidad pionera en la provincia de Castellón, la mención de Audición y Lenguaje en Educación Primaria. Una novedosa propuesta formativa que se dirige también a graduados del CEU y de otras universidades, y que permite especializarse en un área educativa con una creciente demanda laboral.

Los nuevos estudiantes del CEU de Castellón durante la recepción en el campus universitario. / CEU

Asimismo, los estudiantes de los Grados en Educación continuarán disfrutando de dos innovadores programas de intensificación formativa. El Diploma Universitario de Experto en Desarrollo Personal y Profesional para la Empleabilidad es un posgrado gratuito, integrado en el horario de primer y segundo curso, que refuerza, entre otros, las competencias transversales, el perfil profesional y los conocimientos en Humanidades de los futuros maestros.

Por su parte, con el Plan de Excelencia Académica, los alumnos con un alto rendimiento académico viven una experiencia formativa única, que complementa su aprendizaje con un conjunto exclusivo de actividades académicas y extraacadémicas. Una formación extraordinaria que se recoge como mención específica en el Suplemento Europeo al Título Universitario. Del mismo modo, todos los títulos complementarios que cursan los estudiantes del CEU se integran en su currículum y se consideran como mérito añadido en cualquier oposición o selección profesional. Un valor extra en el entorno laboral, que se completa con las microcredenciales (competencias certificadas digitalmente) que adquieren durante la carrera.

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El contacto continuo y directo con la profesión es otro de los elementos diferenciadores que podrán experimentar desde el principio los nuevos estudiantes de Magisterio. Y es que, ya en primero, refuerzan su formación teórica y práctica en aulas escolares reales y con maestros en activo.