"Es una formación de alto nivel para mandos industriales intermedios"

¿Cómo surge este máster y cuáles son los objetivos?

G. C.: La finalidad es formar a mandos intermedios en la gestión y dirección de plantas industriales (responsables de planta, mantenimiento, control de calidad, producción, directores de operaciones, etc.). Pueden cursar el máster tanto titulados universitarios como no titulados con amplia experiencia en la industria. Su implantación surgió ante la necesidad de empresas de encontrar personas con buena formación para actuar como mandos intermedios en plantas industriales, y mejorar y actualizar la formación de los propios. Además, en las titulaciones oficiales impartidas en la UJI no se ofrece dicha especialización y el máster permite complementar esa formación.

¿Quiénes componen el equipo docente?

G. C.: La mitad de la formación es impartida por profesores universitarios doctores, expertos en los contenidos, con una extensa trayectoria docente e investigadora, y con amplia experiencia en proyectos de colaboración con la industria. La otra mitad la imparten profesionales provenientes de diferentes sectores (cerámico, petroquímico, químico, energético, maquinaria, alimentación, etc.) expertos en contenidos específicos del máster. Así se logra una formación sistemática e integrada entre los conceptos y metodologías de cada materia y su aplicación a casos reales.

¿Qué metodología se sigue?

J. S.: La docencia se imparte de forma presencial. Esto permite la resolución en el aula de casos prácticos de forma individual y grupal, una mejor interacción entre alumnado y profesorado, facilitando e incentivando la participación, y enriqueciendo la formación con la aportación de sus experiencias. Asimismo, a lo largo del curso se realizan visitas a empresas colaboradoras, lo que permite observar de primera mano la aplicación práctica de los contenidos impartidos.

¿Cuál es la evolución del máster y los resultados para los titulados?

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J. S.: Este curso es la octava edición y tiene una buena aceptación entre los másteres de formación permanente ofertados por la UJI. La satisfacción de los titulados con la formación recibida ha sido, en general, muy elevada.A muchos de ellos les ha permitido mejorar su puesto y reconocimiento dentro de la empresa, a otros cambiar de empresa y, en algunos casos, su incorporación a empresas colaboradoras. Consideramos que la formación ofertada es muy positiva, tanto para las empresas, al mejorar la preparación de sus empleados, como para los titulados, por la mejora de su capacitación que les permite afrontar nuevos retos en la empresa y les facilita el acceso a puestos de mayor reconocimiento en la misma o en otra. Más:www.fue.uji.es/procesosindustriales.