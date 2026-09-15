¿Cómo surge la necesidad de ofrecer un posgrado de estas características?

El máster surgió de la necesidad de dar respuesta a una realidad cada vez más presente en los centros educativos: la importancia de contar con profesionales de enfermería específicamente preparados para trabajar en el ámbito escolar. Desde nuestra experiencia docente e investigadora detectamos que la atención a la salud en los centros educativos requiere una formación específica que va más allá de la asistencia ante problemas puntuales. La enfermera escolar desempeña un papel fundamental en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la educación sanitaria, la atención al alumnado con enfermedades crónicas y necesidades especiales y la coordinación con las familias, el profesorado y los servicios sanitarios. Por ello, consideramos necesario ofrecer una formación especializada que proporcionara a los profesionales de enfermería las competencias necesarias para desarrollar su actividad con seguridad, autonomía y rigor en el entorno educativo.

¿Qué objetivos persigue?

El principal objetivo de este máster es formar profesionales de enfermería especializados en salud escolar, capaces de responder de manera integral a las necesidades de salud de niños, niñas y adolescentes dentro del entorno educativo. El máster pretende desarrollar competencias tanto asistenciales como educativas, preventivas y de investigación. Se trabaja especialmente la promoción de hábitos de vida saludables, la prevención y detección precoz de problemas de salud y la atención al alumnado, entre otras capacidades. Asimismo, buscamos que los estudiantes sean capaces de diseñar, desarrollar y evaluar programas de salud escolar, trabajar de forma interdisciplinar y ejercer un papel activo de liderazgo dentro de la comunidad educativa.

¿Cuáles son los puntos fuertes?

Uno de sus principales puntos fuertes es que se trata de una formación muy orientada a la realidad profesional de la enfermería escolar. No buscamos únicamente transmitir conocimientos teóricos, sino preparar al estudiante para afrontar las situaciones que puede encontrar en un centro educativo. Otro aspecto especialmente importante es su modalidad online, que facilita la conciliación de la formación con la actividad profesional y personal. También destacaría el carácter multidisciplinar de la formación y la experiencia del profesorado, así como la apuesta por la educación para la salud, la práctica basada en la evidencia y la investigación aplicada al ámbito escolar.

¿Por qué lo recomendaría?

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Lo recomendaría a los profesionales de enfermería que quieran especializarse y ampliar sus opciones de desarrollo profesional en un ámbito con una importante proyección. Trabajar en un centro educativo supone mucho más que atender urgencias o administrar tratamientos. La enfermera escolar puede convertirse en referente de salud para la comunidad educativa. Invertir en salud escolar es invertir en prevención y en salud futura. Más: www.fue.uji.es/masterenfermeriaescolar.