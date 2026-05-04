Las condiciones meteorológicas de los últimos días han propiciado la llegada de miles de medusas a las costas de la provincia de Castellón. Los avistamientos comenzaron a producirse el sábado frente a las costas de Orpesa, pero en los días posteriores han ido desplazándose hacia el sur. "El sábado vi una gran cantidad frente a la zona de la Playa de la Concha, y el domingo ya fue espectacular, sobre todo en la zona de la Renegà. Iba a practicar surf, pero lo dejé correr para evitarme una caída", explica un deportista náutico a Mediterráneo.

Alta intensidad de medusas

En la página web meduseo.com han ido reportándose avistamientos en los términos de Orpesa, Benicàssim y Castelló; en concreto, en la playa de la Concha y Retor los avisos advertían de una alta intensidad de medusas noctiluca este domingo 3 de mayo. Mientras, en Benicàssim este lunes se confirmaba la presencia en mucha cantidad en las playas Almadraba y en la orilla de la playa Voramar así como en Heliópolis en menor cantidad.

Aunque inicialmente se advertía su presencia mar adentro, en grandes cantidades, poco a poco han ido llegando a la costa. A pesar de haberse producido una elevada afluencia de visitantes durante el puente a las costas de Castellón el hecho de que el clima no haya sido propicio para meterse en el mar, debido al oleaje y las precipitaciones, ha disminuido el impacto entre la población.

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Dolor y reacción alérgica

Invasión de medusas en las playas de Castellón / Eva Bellido / EVA BELLIDO

La especie pelagia noctiluca es un color violeta rosáceo brillante, con una umbrela abultada, además, sus tentáculos poseen células urticantes que, en contacto con la piel, pueden causar una reacción alérgica severa e incluso problemas respiratorios severos. Por esta razón, se recomienda no entrar en contacto con ellas y, en caso de ser alcanzado por sus tentáculos, bañar la zona en agua salada, para evitar el dolor. No se aconseja recurrir al agua dulce ya que reactiva las toxinas. Tampoco hay que orinar en la herida ni echar amoniaco o vinagre. Se considera importante actuar rápidamente porque es peligrosa