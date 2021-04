Directes al Mar llenará de música en vivo los mediodías de los domingos de mayo y junio en Nudo Beach, en el Grau de Castelló. Un total de nueve citas son las que conforman la segunda edición de esta cita que combina nombres nacionales de relieve con grupos castellonenses protagonistas de recientes novedades discográficas, además de varias sesiones de dj.

El domingo, 2 de mayo, arranca este certamen con la actuación de dos formaciones castellonenses con importante presencia femenina: Heatwaves y Loretta's. Una semana después, el domingo 9, llega el acústico de Sr. Chinarro, uno de los grandes atractivos del presente ciclo. El sevillano Antonio Luque repasará su amplia discografía, que arrancó en 1994 y se prolonga hasta la actualidad, con El bando bueno como reciente publicación. Una trayectoria que le ha convertido en nombre de referencia dentro del indie nacional. Como complemento del cartel, una sesión pinchada por El Goma.

El 16 de mayo será el turno par TMATNB, siglas de The Morning After The Night Before, un trío electrónico de Barcelona —aunque con un castellonense en sus filas, Jandro (ex Acoraçao)— que el pasado año publicó el EP It's Ok y que en este 2021 ya está presentando los temas de su segunda grabación. La sesión de dj la aportará Pizzicatto.

Ruth Baker Band serán los siguientes en subirse al escenario de Nudo Beach. Lo harán el 23 de mayo con la poderosa sonoridad de su cantante, con una formación de cuarteto y cantando en castellano después de dos trabajos en inglés. Para finalizar el mes de mayo, habrá doblete castellonense el día 30. Por una parte, el quinteto Novio Caballo presentará su segundo lanzamiento discográfico, el EP Chicas en chándal, con ese gamberro estilo lleno de guitarras, electrónica y letras delirantes. Después, actuará The Black Beat, grupo formado el pasado año que prepara ahora su primera referencia con un estilo rockero potente, basado principalmente en el final de los 60 y los 70.

En junio, mucho más

El mes de junio arrancará con Los Bengala. El día 6, el conjunto zaragozano repasará los temas de los discos Incluso festivos y Año selvático, más novedades con espíritu garagero. Una semana después, el 13, turno para el trío femenino de pop-rock The Crab Apples, con dos discos en su haber, Right here y A drastic mistake, con predominio del inglés, más algún tema en catalán en el primero, que dan ahora paso a Crap, donde el castellano ocupa la mitad del listado de temas. Rocket dj se encarga de la sesión.

El domingo 20, turno para Valiente Bosque, una de las nuevas bandas de Castelló, con Fernando Gómez y Pol Martínez al frente. En 2019 publicó el LP Hidrogeno y hielo, al que siguió el single Blanco oscuro. Ahora han empezado a presentar un EP de cuatro canciones, con ¡Joder! como primer avance. Por su parte, Pau Roca, guitarrista de La Habitación Roja, pinchará su música favorita.

Como final, el 27 de mayo, Delafé en formato dúo. Con Óscar D'aniello, como siempre al frente, el grupo recreará parte de su larga carrera que incluye bailables temas calificados como indie pop o trip hop. El dj será Marc Barceló.