Rodrigue Kwizera y Beatriz Álvarez levantan el Cross Ciutat de Castelló en dos finales de infarto

Castellón ha vuelto a vivir una gran jornada de atletismo con la celebración del XLV Cross Ciutat de Castelló, que ha reunido este domingo a más de 1.500 atletas y a un numeroso público que ha llenado el Parque Guitarrista Manuel Babiloni bajo un clima inmejorable. La cita, organizada por el FACSA Playas de Castelló, ha recuperado todo su esplendor tras la suspensión del pasado año por la DANA, consolidándose una vez más como referente del campo a través autonómico y nacional.

Varios corredores durante la prueba. / ERIK PRADAS

Kwizera y Ndikumwenayo, un final top

En la categoría masculina, que tras un par de vueltas en las que los corredores permanecieron agrupados, se destacaron el trío formado por Rodrigue Kwizera, Thierry Ndikumwenayo y Miguel Ángel Martínez, que llegarían en ese orden hasta la línea de meta en la que tras un apretado y emocionante sprint, se impuso Kwizera por delante de Ndikumwenayo, entrando ambos en el mismo tiempo, 11 segundos por delante de Miguel Ángel Martínez.

Beatriz Álvarez se impone en el sprint

En la categoría femenina, que tras los 7.200 m de recorrido disputado, era ganada por Beatriz Álvarez, del Diputación de Valencia C.A., que superaba por cinco segundos a Alondra Yairet, del FACSA Playas de Castellón, y en 7 segundos a Laura Domene, del Metaesport Riba-Roja Turia.

La salida de la prueba absoluta masculina. / ERIK PRADAS

El Facsa Playas domina en clubs

La clasificación absoluta por clubes masculina has estado dominada por el C.A. FACSA Playas de Castellón, seguido por el Atletisme Crevillente y el Metasport Riba-roja Turia. La categoría femenina la ha ganado el Metasport Riba-roja Turia, seguido por el C.A. Safor Teika.

El XLV Cross Ciutat de Castelló ha sido además una cita decisiva en el calendario atlético, ya que ha acogido el Campeonato Autonómico de Clubes, tanto en categoría federada como escolar, puntuable para la clasificación al Campeonato de España de Cross por Clubes. De esta forma, los mejores equipos de la Comunidad Valenciana han competido no solo por los títulos autonómicos, sino también por obtener una de las codiciadas plazas para representar a la región en el nacional, que se disputará dentro de dos semanas en los alrededores de los yacimientos de Atapuerca (Burgos), una de las sedes más emblemáticas del campo a través español.

Declaraciones de Maica Hurtado y Antonio Escrig

La Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellon, Maica Hurtado, que ha estado presente en el desarrollo de las diferentes pruebas y ha entregado los trofeos en las categorías absolutas femenina y masculina ha declarado que “es un éxito de organización coordinar un evento como este, con 1.500 participantes de todas las categorías y 13 pruebas. Nosotros, como Ayuntamiento, nos ponemos a disposición del Club y de la Federación para facilitar los medios necesarios que garanticen el éxito del Cross Ciutat de Castello”. Además, la concejala también destacó que “el Cross Ciutat de Castelló no es solo un evento deportivo, sino que sirve para poner el nombre de Castellón como capital del deporte en lo mas alto, disfrutando de los valores del atletismo en un mañana como esta y en un escenario inigualable”.

Por su parte, Antonio Escrig, presidente del Club de Atletismo FACSA Playas de Castellón, ha destacado que “para nosotros es un privilegio organizar el Cross Ciutat de Castelló, que alcanza este año su 45ª edición, convirtiéndose en una de la pruebas más veteranas del calendario autonómico y nacional. Un evento en el que nos seguiremos esforzando año tras año”. Además, Escrig también ha indicado que “esta edición ha sido un éxito de participación, con 1.500 inscritos entre todas las categorías, siendo puntuable para el Circuito de Cross de la Comunitat Valenciana, siendo además el Campeonato de Clubes en categoría Federado y Escolar y para el Circuito Municipal de Cross”.