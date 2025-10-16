La auténtica receta de l’oliva trencada, un clásico del recetario popular

Borriol tiene este fin de semana una cita gastronómica autóctona. La localidad celebrará los días 18 y 19 de octubre la VI Mostra de l’Oliva Trencada i de la Garrofa. Les olives trencades forman parte del recetario popular local y representan el producto gastronómico de referencia. Por ello, es muy común que las familias borriolenses preparen anualmente, durante este mes, les olives trencades en botes de vidrio para consumirlas a lo largo del otoño y parte del invierno.

Se dice que la receta de las olives trencades viene desde tiempos de los romanos y los motivos para ello, con casi toda probabilidad, vengan de la necesidad de macerar y conservar alimentos para las largas travesías de la época. Se trata de una receta sencilla, que casi cualquiera puede hacer por sí mismo con seguir algunos pasos. Aquí te los explicamos.

Olives trencades, típicas de Borriol / Mediterráneo

Ingredientes:

Preparar botes de vidrio

1 kilo de olivas borriolenses

Unas ramitas de saboritja

Agua

Sal

Elaboración:

El primer paso es limpiar las olivas de suciedad, piedritas, trocitos de ramas, etc.

de suciedad, piedritas, trocitos de ramas, etc. Chafar las olivas con una piedra, una maceta o un martillo en una superficie también lisa. Hay que partirlas pero en su justa medida, golpeándolas con cuidado para abrir la piel sin romper el hueso.

con una piedra, una maceta o un martillo en una superficie también lisa. Hay que partirlas pero en su justa medida, golpeándolas con cuidado para abrir la piel sin romper el hueso. Colocarlas partidas dentro de un bote de vidrio con agua y taparlo.

con agua y taparlo. Durante tres días cambiar el agua del bote en dos o tres ocasiones.

en dos o tres ocasiones. Poner nuevamente en el bote con sal y la saboritja . La mejor fórmula para calcular la proporción ideal es poner un huevo a temperatura ambiente en el agua y añadir sal hasta que flote. De sal, aproximadamente hay que añadir media taza por cada bote grande de olivas.

. La mejor fórmula para calcular la proporción ideal es poner un huevo a temperatura ambiente en el agua y añadir sal hasta que flote. De sal, aproximadamente hay que añadir media taza por cada bote grande de olivas. Dejar macerar, al menos dos semanas, aunque cuanta más paciencia se tenga mejor será la recompensa

