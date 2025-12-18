Conmoción en el Grau de Castelló tras un alunizaje
Los delincuentes han causado importantes destrozos en el local comercial
Conmoción en el Grau de Castelló a raíz del alunizaje que se ha producido esta madrugada en un local comercial ubicado en la calle Canalejas. El negocio afectado ha sido la Perfumería Avenida, desde donde han confirmado los importantes destrozos que ha sufrido el local, tanto el escaparate como la rotura de cristales.
En plena campaña navideña
En plena campaña comercial por la proximidad de las fechas navideñas, el suceso ha sido un duro golpe para el local, ya que los delincuentes se han apoderado de los perfumes y, a ello hay que sumar la subsanación de los destrozos. "No va ser cosa de hoy ni de mañana", se lamentaban, inmersos en las gestiones con la Policía Nacional y el seguro.
