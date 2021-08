Lleva semanas subiendo imágenes y vídeos a sus redes sociales mostrando lo bien que se lo está pasando este verano. Miguel Ángel Silvestre, al que muchos consideran ya el cuerpo del verano, no ha parado de disfrutar de la playa, la piscina y la montaña. El actor castellonense está exprimiendo al máximo sus vacaciones en Formentera. Ha pasado también unos días en Castellón, con su madre.

El actor premia a sus fans con decenas de imágenes y también con algún que otro bailecito con el que deja bien claro que, además de cuerpo, también tiene ritmo.

El yerno perfecto acaba de publicar lo que ha calificado como su mejor cita. El de Castelló, reconoce estar pasando grandes momentos y tener mucho que contar a su acompañante.

Te puede interesar: Series Miguel Ángel Silvestre y Patrick Criado se incorporan a 'La casa de papel'

La afortunada no es otra que su madre, con la que tiene una relación muy especial. "Nos vamos a contar las aventuras del verano. Los dos estamos solteros y hay muuuucho que contar! My best date/mi mejor cita Mamá". Con estas palabras, Silvestre desvela que ahora mismo está soltero.

Así, el actor castellonense confirma estar plenamente centrado en su trabajo. Su trabajo en Sky Rojo es todo un éxito. Su papel de proxeneta lo ha convertido en uno de los rostros más populares de Netflix. Está previsto que se sume a la quinta temporada de La Casa de Papel y su papel como Simón Antequera en la serie Los enviados, la nueva serie del director Juan José Campanella, ganador de un Oscar por El secreto de sus ojos.