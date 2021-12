El actor castellonense Miguel Ángel Silvestre ha vuelto a dar un golpe de efecto en las redes sociales. Días después de estar presente en Castelló, su ciudad natal, en la inauguración de un nuevo espacio gastronómico, Silvestre nos presenta las primeras imágenes de la nueva serie de la que es coprotagonista, 'Los Enviados', dirigida por Juan José Campanella y que se estrenará este domingo 12 de diciembre en la plataforma Paramount+.

La serie cuenta la historia de dos curas de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. Ambos son enviados desde el Vaticano a México para constatar la milagrosa curación de otro sacerdote, que además ha desaparecido. Al llegar, descubren una comunidad psiquiátrica situada a unos cuantos minutos de la ciudad, que oculta varios misterios. Todo esto pondrá a prueba la fe de los protagonistas. La producción tendrá ocho capítulos.

Paramount+ presentó la serie la pasada madrugada en México y Miguel Ángel Silvestre y el actor castellonense, protagonista de otras ficciones con tirón en Latinoamérica como 'Velvet' y 'Sense8' grabó en vídeo un mensaje para sus compañeros en 'Los enviados'.

“Era imposible para mí estar ahí hoy, porque estoy rodando en España. Me hubiera encantado estar ahí con Juan José y el resto de los compañeros, y soy muy fan de la serie. Creo que es la serie, de las que he estado, que más me gusta, la trama te mantiene hasta el final, y si eres fan, como yo, de 'El secreto de sus ojos', o del cine de género, de 'Seven' o de cualquier tipo de película de suspenso; es una serie que va a atrapar capítulo y capítulo”, dijo el galán de Castelló.