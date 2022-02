En la mañana de ayer, me llegó la triste noticia del fallecimiento de Jorge Rubio Castelló. Su salud se había ido deteriorando poco a poco en los últimos años, aunque todavía le veíamos en alguna ocasión por las calles del centro de nuestra ciudad.

Nos ha reunido una fraternal relación de más de 60 años. Coincidimos en 1961 en la inauguración de la emisora La Voz de Castellón, en la que él entró como técnico de alta frecuencia, procedente del establecimiento familiar Radio Levante que tenía su familia en la calle Mayor, y pronto se convirtió en una persona fundamental dentro del engranaje de la emisora, que por aquel entonces contaba con un material muy diferente del que hoy cuentan estos medios, y cuando la presencia de un técnico que pusiera las cosas en funcionamiento era básica. Recuerdo haber retransmitido algunos partidos de fútbol con aparatos que él mismo construyó, alguno de los cuáles conservo como si de una joya se tratara.

Pero no solo destacaba por sus conocimientos en la materia ---hasta el punto de que en una ocasión el ingeniero director técnico de la cadena llegado a Castellón y, tras verle trabajar, me preguntó a qué promoción de ingenieros de telecomunicación pertenecía, a lo que tuve que responderle que no era ingeniero, pero si muy ingenioso--, sino por su tremenda honradez y enorme calidad humana.

Jorge Rubio fue siempre un trabajador excepcional, extraordinariamente amable con sus compañeros y respetuoso con su empresa. A Jorge no le notamos nunca eso que se llama un mal día, ni incluso en los momentos en que una grave enfermedad afectó a una de sus hijas, que felizmente pudo superar.

En su empresa era tan honrado que, cuando cambiaba una válvula o cualquier otra pieza en un receptor de radio o televisión, con la factura acompañaba la pieza que había sustituido.

Cuando se jubiló en la emisora, todo el personal nos unimos en una cena, donde se puso de manifiesto el tremendo afecto que todos le profesábamos, pues todo el mundo le consideraba, por encima de compañero de trabajo, un gran amigo.

Cuando vamos cumpliendo muchos años, desgraciadamente casi día a día, vamos perdiendo amigos entrañables, compañeros de trabajo de décadas, personas que por su maravilloso trato nos han enriquecido.

Jorge Rubio creó una gran familia, junto a su mujer Ana María, siempre con una sonrisa en los labios y con sus hijas y el resto de familia, entre las cuales están sus nietas, que le han hecho tremendamente feliz en los últimos años de su vida.

En estos momentos que despedimos a un amigo entrañable de tantos años, cuya pérdida nos deja un profundo dolor en el corazón, no podemos menos que señalar que Jorge Rubio Castelló ha sido un hombre ejemplar. Descanse en paz, quien ahora, ya estará trabajando en la radio y televisión celestiales.