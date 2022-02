La astronomía es una de las ciencias más complejas que existen. Esto se debe a que estudia los cuerpos celestes de un universo del cual aún existen muchas preguntas por resolver.

Para llevar a cabo los estudios de los astros que surcan nuestros cielos es clave estar constantemente observando los movimientos que suceden sobre nuestras cabezas. A ello, entre otras muchas cosas, se dedican los expertos de observatorios y universidades, los cuales cuentan con grandes recursos e instrumentos para captar y analizar al detalle los cuerpos que rondan la Tierra.

Pero el mundo es muy grande, y la cantidad de astros que entran en su atmósfera también, es por ello que el papel de los observadores 'amateurs' es muy importante para que los profesionales puedan tener más detalles de las trayectorias, velocidades y dimensiones de los cuerpos que sobrevuelan el planeta.

Ayuda clave de dos castellonenses

En esta tesitura, Castellón cuenta con Vicent Ibañez y César Guasch, dos vecinos de la provincia que colaboran con la Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos, un proyecto de investigación interdisciplinar que está integrado por investigadores profesionales, los cuales se encargan de observar los meteoros y las denominadas bolas de fuego con la finalidad de estimar cuál es su origen en el Sistema Solar.

Un bólido es una masa mineral en ignición procedente de la disgregación de los asteroides o de la fragmentación de algún cometa, que atraviesa rápidamente la atmósfera y suele estallar en pedazos de modo que provoca la caída de aerolitos o fragmentos.

Su función como colaboradores es principalmente captar los bólidos que surcan el cielo castellonense, o en su defecto aquellos que se pueden observar desde aquí. De esta forma aportan datos que facilitan la misión de triangular el astro para conocer el ángulo, la velocidad y el recorrido exacto entre otros detalles, y todo con el objetivo de detectar meteoritos que puedan llegar a tocar tierra.

¿Quiénes son nuestros observadores?

Vicent Ibañez es un vecino de la Vilavella afincado en Benicàssim, y César Guasch, también conocido en la redes como @MeteoSanMateu, vive en Sant Mateu, como delata su nombre de usuario.

Ambos combinan esta afición con un trabajo estable, y se han ido formando en la materia de forma autodidacta.

Vicent, que regenta junto a su mujer una tienda de animales, nos cuenta que: "Empecé con todo esto porque tenía webcams para el tema meteorológico, tengo estaciones con las que colaboro con AVAMET y a raíz de ello me aficioné también a captar imágenes de bólidos".

Actualmente cuenta con seis cámaras en Benicàssim y dos en la Vilavella, pero reconoce que este hobby "requiere bastante tiempo, es por ello que me ayudo mucho de las alertas que me envían amigos o conocidos, ellos ya saben que si ven algún astro sobrevolando el cielo tienen que recordar la hora exacta y comunicármelo".

El caso de César es similar, trabaja en una fábrica de pienso en Sant Mateu y además reparte este producto a muchas granjas, pero su tiempo libre en parte lo dedica a la observación.

"Desde muy pequeño me ha fascinado todo lo que envuelve al mundo de la noche y la meteorología, siempre que había una lluvia de estrellas subía a las zonas altas de mi pueblo para disfrutarla, ahora por la obligaciones no puedo, pero tengo las cámaras que me permiten vigilar el cielo" afirma el Guasch.

Espectaculares capturas

Tener unos ojos mirando las 24 horas del día al cielo permite que los dos amigos hayan podido recopilando imágenes realmente impresionantes. No solo astros, si no que también rayos y otros fenómenos que no es fácil inmortalizar y que cuando se consigue se aprecia con claridad lo impactante que es la naturaleza.