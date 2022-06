Eduardo Paterna ens ha dit adeu, en aquesta primavera que sembla estiu, a Castelló, a la vora del mar, com si de fons, afligits per la tristesa, anàrem escoltant la cançó El setè cel de Jaume Sisa, una sensació com si les notes vingueren del seu cor, perquè Eduardo sempre ha tingut un cor com a gelatinós, de la matèria en que estan fetes les emocions, que ha tocat el cor de qui alguna vegada ha estat al seu costat, que hem segut molts, des dels anys setanta fins haver voltat el segle. Ha format part d’eixe territori sentimental de Castelló de dies d’il·lusió i de nits allargades que van marcar una època, la qual semblava invocar el Noctàmbuls d’Edward Hopper, obra reproduïda en una de les parets del Deblau.

Ell ha estat l’últim bàrman de Castelló, un bàrman en majúscules, de fina sensibilitat, culte i savi. La barra ha estat el seu altar, ornamentada amb un retaule d’acord amb la litúrgia del seu ofici, on hi havia el colorit de les ampolles de licors, la seua immensa selecció musical, les evocacions cinematogràfiques i les d’arts plàstiques. Estic segur que alguns dels vinils de referència mundial van fer cap, per primera vegada, a Castelló a través de les seues mans per a compartir-los amb la parròquia que el visitava a diari. Des que Eduardo es va jubilar el món era més ensopit, li mancava l’encant de la seua professionalitat a l’hora de dosificar genialitats. Sempre tenia conversa, un somriure, un tall de llima i un glaçó de gel per a composar la seua simfonia carregada de vida sintetitzada dins d’una copa. Tant era així que tota una institució com era María Dolores Boadas, la mestressa de la mítica cocteleria del carrer Tallers de Barcelona, cada vegada que venia a Castelló passava pel Deblau i feia amb Eduardo una xerradeta de les seus coses. Per allí circulava gent diversa, d’esquerres, de dretes, il·lustre, il·lustrada, coneguda, desconeguda, tothom en el seu lloc amb les seues discussions, però en distesa harmonia i respecte a les diferències. Entre moltes coses li agradava pintar, reproduir i fer cartells i cartellets amb l’enginy del seu humor i un punt de sornegueria, que es podien vore al bar. El seu temps de lleure el passava sovint comprant música, llegint, anant a concerts o al cinema. Tot un caràcter, original, peculiar i amb filosofia pròpia, seua és la frase, "Jo, els llibres els comence per la mitat, si m’agraden me’n vaig al principi, si no, me’ls deixo i això que m’estalvio". Ens ha deixat un glop amarg i trist, però amb el bon regust de la fortuna d’haver compartit tants i tant moments de la nostra vida amb ell. Alcem la copa i fem un llarg brindis pel seu record perenne sempre en els nostres cors.