La 'influencer' de La Vall d'Uixó, Violeta Mangriñán, está a punto de tener su primera hija, Gala, fruto de su relación con Fabio Colloricchio. La exparticipante de 'Supervivientes' comparte entre sus casi 2 millones de seguidores en Instagram cómo está llevando su embarazo y cuáles están siendo las complicaciones que le están surgiendo durante el proceso.

La última novedad que querida compartir entre sus 'followers' se trata de lo que va a hacer con la placenta de su primera y futura hija. En una 'storie' subida a su perfil de Instagram explica que pretende es enterrar en el jardín de su casa la placenta de su primogénita. "En el jardín de mi madre está la placenta de uno de mis primos enterrada bajo un cerezo y hemos quedado en hacerlo bajo algún árbol de mi jardín en Valencia con una placenta de Gala, así que nada, eso, mientras seguiré indagando sobre si comérmela en cápsulas o no", escribía en un post en sus redes.

La otra opción que plantea: comerse la propia placenta

A la extronista de MYHYV también se le ha pasado otra opción, que no es otra que comerse la propia placenta. Para ello, en otra historia que ha colgado en su cuenta, ha planteado esta posibilidad, aludiendo a lo realizado por Evaluna, esposa del cantante Camilo. Esta última se comió la placenta de su hija, según confesó el propio Camilo en una entrevista realizada en el programa de televisión, La Resistencia.

"Lo de Evaluna y su placenta me parece todo un tema totalmente por descubrir, voy a bichearlo pero ya he quedado con mi madre que vamos a guardar la placenta de Gala para usarla de abono en mi jardín de Valencia, mientras tanto ella se ha comprometido a guardarla, dice que lo que no quiere es que se quede en el hospital".

Por el momento, solo queda esperar al nacimiento de Gala para comprobar cuál es la decisión definitiva que toma la de La Vall d'Uixó respecto a la placenta.