Sofía Perona es de Castellón y participa en el popular 'reality' de Telecinco 'La Isla de las Tentaciones'. Esta joven de 23 años es una de las solteras que encargada de tentar en el programa a alguno de los cinco participantes masculinos que acuden para comprobar la fortaleza de sus relaciones.

La castellonense, que cada vez tiene más impacto en las redes sociales, se presentó, y desde el primer momento mostró su carácter y su firmeza con un claro mensaje: "Soy 'La Gata' y de 'La Isla de las Tentaciones' no me vuelvo sin mi tigre".

Tiene 125.000 seguidores en Instagram y roza esa cifra también en TikTok. Además, cuenta con un perfil en OnlyFans, una red social pensada para que sus usuarios puedan subir fotos o vídeos subidos de tono, y en la suscripción en su perfil es de 25 dólares al mes.

Su andadura en la isla

Pero con el paso de los programas no parece que la castellonense no ha tenido el éxito que esperaba. En la presentación de los solteros y solteras, Sofía optó por Mario González, un joven madrileño de 28 años de edad con un doble grado en ADE y Administración y Finanzas y que llegó con su pareja Laura Casabela.

Sofía justificó la elección diciendo que lo hacía porque le había gustado escucharle decir que no se fijaba en "cualquiera", y Mario respondió: "Me ha parecido más guapa de cerca". Pero parece que esto no fue suficiente, ya que el madrileño no pensó en ella para la primera cita e igual pasó con los otros chicos, que tampoco la se fijaron en ella para tener un encuentro.

Las redes le han encontrado un parecido

La cantante, que como tal la presentaron en el primer programa, si ha captado la atención de muchos usuarios en las redes, los cuales le han encontrado un parecido con el popular artista Bad Bunny.

Paren todo loco¿ Que hace Bad Bunny en la Isla de las Tentaciones? pic.twitter.com/goJjukMkoC — Leo Idol (@LeoIdol1) 20 de septiembre de 2022

Lo de bad bunny es increíble, ahora hasta en la isla de las tentaciones pic.twitter.com/mwmVNOzpVT — Mariopineda_4 (@mariopineda_4) 19 de septiembre de 2022