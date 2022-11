Antes incluso que actuar en Castellón, Toni H ha tenido que hacerlo en República Dominicana. En el país caribeño fue contratado por la discoteca Luxury para actuar junto a su mujer Nuria Palma, con la que canta tres de las siete canciones que ha publicado hasta la fecha. “Es una sala muy famosa y acabamos muy contentos tanto nosotros como el público, que nos pedía más temas. Fue una experiencia bonita y ojalá pueda repetirla en Castellón”, afirma el cantante, que no oculta que en su provincia natal le está costando triunfar más de lo que esperaba: “Tenemos alguna cosa en marcha, pero es difícil ser profeta en tu tierra. Hasta ahora me valoran más fuera”.

Tres veces campeón de España, tres veces campeón del certamen internacional Mr Olympia y campeón del Mundial Arnold Classic, Toni H no quiere cerrar las puertas al culturismo, donde llegó a lo más alto del panorama internacional, pero incide en que su prioridad hoy es la música: “La última canción, Ni flores ni regalos, está gustando mucho. Yo al margen de colaborar con la letra me encargo de cantar junto a Nuria y de dirigir el videoclip. Es mucho trabajo, pero sé que conseguiré llegar donde quiero porque soy muy cabezón y no pararé hasta que lo consiga”.

Después de lanzar este tema, el ahora cantante ya está trabajando en el próximo, que se llamará Perfecta, en la que canta en solitario. Además confía en que se consoliden dos nuevas expediciones a América, en este caso a Miami y México: “En concreto me apetece mucho probar suerte en Miami. Estar en Castellón te limita mucho y en Miami me pueden salir muchas más oportunidades”.

Pese a ello, no se arrepiente de la trayectoria que ha llevado hasta estar donde está: “Soy una persona luchadora que ha probado suerte en los negocios de joyería, gimnasios, que ha aparecido en una película importante y que ha conocido a su ídolo, Arnold Schwarzenegger, ganando el campeonato de culturismo más importante del mundo. Cuando echo la vista atrás parece que haya soñado todo eso, pero al final son experiencias vividas”.

A día de hoy, eso sí, mantiene su trabajo en el gimnasio “solo por mantener la condición física, pero entrenar para competir me quita mucho tiempo y quiero estar al 100% en la música”. Por de pronto sus canciones cuentan con decenas de miles de reproducciones en las plataformas, pero Toni H asegura que está solo al principio de una trayectoria a la que no quiere poner techo.